Los Angeles 2028: Organizatorji OI spremenili tradicionalni spored

Organizatorji olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu so s prvim pregledom tekmovalnega urnika nekoliko presenetili športno javnost. Plavanje in atletika sta zamenjala svoji tradicionalni mesti. Kraljica športa bo tako na sporedu že prvi teden, prvi set odličij pa bodo podelili triatloncem na ikoničnem Venice Beachu.

Ameriški organizatorji so v sporočilu za javnost ponosno poudarili, da so zgodovinsko zamenjali atletske in plavalne discipline. Doslej je bilo plavanje vedno na sporedu prvi, atletika pa drugi teden olimpijskih iger. Vseeno si Američani niso upali povsem uničiti tradicije, zato bo maratonski tek še vedno na sporedu zadnji dan. Atleti in atletinje se bodo sicer merili v koloseju LA Memorial, kjer bomo 14. julija 2028 videli otvoritveno, 16 dni kasneje pa še sklepno slovesnost.

Kristjan Čeh se bo za kolajno boril prej kot bi se sicer. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Plavalci bodo tekmovali na stadionu SoFi, kjer sicer domujeta ekipi ameriškega nogometa LA Chargers in LA Rams. Po besedah odgovornih bo šlo za največje plavalno prizorišče v zgodovini iger, saj bo za gledalce na voljo kar 38.000 sedežev.

»Tri leta nas ločijo od odprtja olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028 na stadionu LA Memorial Coliseum in ponosna sem, da bo prva medalja podeljena na ikoničnem Venice Beachu,« je v izjavi dejala županja Los Angelesa Karen Bass. Po letih 1932 in 1984 bodo to tretje olimpijske igre v mestu angelov in prve v ZDA po letu 1996, ko jih je gostila Atlanta. Američani se tako želijo po skoraj treh desetletjih vrniti izstopajoče, pa čeprav so na ta račun žrtvovali nekaj tradicije.