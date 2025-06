Slovenska reprezentanca napredovala v elitno skupino

Slovenska atletska reprezentanca je na dvodnevnem tekmovanju druge lige ekipnega evropskega prvenstva v Mariboru osvojila drugo mesto in se uvrstila v elitno ligo. Ta bo čez dve leti v okviru evropskih iger v Turčiji.

Svetovni podprvak in evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z 68,21 metra prepričljivo ugnal tekmece, Klara Lukan pa je zmagala v teku na 5000 metrov. Filip Jakob Demšar je v teku na 110 m ovire z novim državnim rekordom (13,47 sekunde) osvojil drugo mesto.

Čeh, kapetan naše moške zasedbe, je s 65,38 m takoj prešel v vodstvo, nato pa nadaljeval svojo tekmo s 66,55, 68,16, 67,14, 68,21 in končal s 64,84 m. Drugi za našim asom je bil evropski podprvak Lukas Weisshaidinger (64,88 m). Avstrijec je bil pred tem tretji še na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 ter na svetovnem prvenstvu v Dohi 2019 in na evropskem prvenstvu v Berlinu 2018. Tretji pa je bil tokrat Romun Alin Alexandru Firfirica, četrti na SP leta 2019 v Dohi je vrgel 63,81 m.

»Prvi cilj sem izpolnil in osvojil vse možne točke. Drugega, da bi vrgel prek 70 m, pa ne. A sem imel vsak met tako dolg, da bi z njim zmagal. Več tokrat ni bilo možno. Metalci smo večji in težji od drugih, v veliki vročini je bilo za nas še težje,« je strnil vtise Čeh.

»Na takšno vreme nismo navajeni in ni bilo najlažje, ampak sama sem se kljub temu počutila sveže. Glede na razmere sem dosegla tudi dober čas. Ni mi veliko zmanjkalo do rekorda prvenstev,« je povedala Lukanova.

Od Slovenk je danes zmagala tudi Klara Lukan. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Zelo zadovoljen s formo

Demšar pa je na visokih ovirah tekel najhitreje med Slovenci doslej. Prejšnji rekord (13,78), ki ga je 18 let prej dosegel njegov sedanji trener Damjan Zlatnar, je prav tako v Mariboru izenačil 5. junija letos.

»Nič ni boljšega kot doseči slovenski rekord pred tako glasno publiko. Zelo sem zadovoljen s formo, ki se še stopnjuje. Upam, da bom do konca julija, ko se bo odločalo o nastopu na SP, še boljši. Vem, da lahko tečem še hitreje, danes recimo nisem imel dobrih pogojev z vetrom. Veselim se naslednjih tekem,« je dejal Demšar. Pred njim je bil le Avstrijec Enzo Diessl (13,31).

Jan Vukovič je pritekel v cilj preizkušnje na 800 m (1:46,79) kot četrti, peti mesti pa sta zasedli metalka krogle Nuša Lužnik (z osebnim rekordom 14,95 m) in Veronika Sadek v teku na 1500 m (4:20,71).

Neja Filipič v troskoku ni presegla 14 m in je namesto boja za zmago zasedla šesto mesto s 13,92 m. Šesta je bila z 1,83 v skoku v višino tudi Lia Apostolovski. To uvrstitev sta dosegla tudi Nika Glojnarič v teku na 100 m z ovirami (13,04 sekunde) in Anže Durjava v metu kopja (74,68 m).

Na vrhu Belgija

Slovenija je na drugem mestu osvojila 402,5 točke in zaostala le za Belgijo (451,5). S tretjim mestom si je napredovanje zagotovila tudi Norveška (400). Izpadle so Ciper, Bolgarija in Latvija na 14., 15. in 16. mestu.

Naša vrsta je bila pred drugim dnevom EP na želenem tretjem mestu. Pred Slovenijo sta bili Belgija in Norveška. Potem ko so prvi dan atletinje in atleti v večini primerov celo presegli svoje cilje, se je podobno zgodilo tudi danes.