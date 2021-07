Kot da bi že brili norca iz tekmecev

Max Verstappen je včeraj slavil 15. zmago v formuli 1.

To so bile jubilejne 50. stopničke za 23-letnega Nizozemca.

V Red Bullu so se veselili 70. zmage med elito.

»Pred nami je še dolga pot, zato bomo že jutri začeli kovati načrte za naslednjo dirko v Silverstonu, kjer si bomo prav tako prizadevali izvleči čim več.«

Max Verstappen

Rezultati VN Avstrije v Spielbergu:

1. Verstappen (Niz, Red Bull) 1;23:54,543, 2. Bottas (Fin, Mercedes) + 17,973, 3. Norris (VB, McLaren) 20,019, 4. Hamilton (VB, Mercedes) 46,452, 5. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 57,114, 6. Perez (Meh, Red Bull) 57,915, 7. Ricciardo (Avst, McLaren) 1:00,395, 8. Leclerc (Mon, Ferrari) 1:01,195, 9. Gasly (Fra, AlphaTauri) 1:01,844, 10. Alonso (Špa, Alpine) 1 krog.

Maxu Verstappnu (levo) sta družbo na zmagovalnem odru delala Valtteri Bottas (na sredini) in Lando Norris (desno). FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nepozabna oranžna veselica na tribunah

32

točk naskoka ima vodilni Max Verstappen že pred drugouvrščenim Lewisom Hamiltonom.

Vrstni red za svetovno prvenstvo (9/23):

Vozniki: 1. Verstappen (Niz, Red Bull) 182, 2. Hamilton (VB, Mercedes) 150, 3. Perez (Meh, Red Bull) 104, 4. Norris (VB, McLaren) 101, 5. Bottas (Fin, Mercedes) 92, 6. Leclerc (Mon, Ferrari) 62, 7. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 60, 8. Ricciardo (Avst, McLaren) 40, 9. Gasly (Fra, AlphaTauri) 39, 10. Vettel (Nem, Aston Martin) 30.

Konstruktorji: 1. Red Bull 286, 2. Mercedes 242, 3. McLaren 141, 4. Ferrari 122, 5. AlphaTauri 48, 6. Aston Martin 44, 7. Alpine 32, 8. Alfa Romeo 2.

Mladi nizozemski ass svojim red bullom-hondo RB16B v zadnjem obdobju dirka, kot da bi bil z drugega planeta. Iz preizkušnjo v preizkušnjo dokazuje, da je že dozorel za naslov svetovnega prvaka v formuli 1. Potem ko je pred tednom dni v svojo korist odločil veliko nagrado Štajerske, je bil včeraj v Spielbergu pred 62.000 gledalci (v treh dneh 132.000), med katerimi so kakopak prevladovali oranžni nizozemski navijači, razred zase še na veliki nagradi Avstrije.»Tokrat smo bili še boljši kot prejšnji konec tedna, dirkalnik pa je bil že nadrealističen. Z njim sem vozil kot po tirnicah,« se je 23-letni Nizozemec zahvalil ekipi za sijajnega »rdečega bika«, ki ga tekmeci nikakor niso mogli prijeti za roge. Ravno nasprotno; Verstappen si je med dirko privozil tolikšno prednost pred zasledovalci, da si je lahko privoščil dodatni (varnostni) postanek v boksih. Videti je bilo, kot da bi v avstrijskem moštvu že brili norca iz tekmecev.»Pobesneli Max«, kakor ga tudi kličejo, je minuli konec tedna na Red Bullovem Ringu osvojil vse, kar se je osvojiti dalo (najboljši štartni položaj, najhitrejši krog in zmago). To so bile sicer jubilejne 50. stopničke nizozemskega zvezdnika in 70. zmaga za »rdeče bike«. V cilju je imel Verstappen, ki je kot prvi v zgodovini dobil tri dirke v pičlih 15 dneh, že skoraj 20 sekund naskoka pred drugouvrščenim Fincem(Mercedes), s tretjim mestom pa je svojo nadarjenost znova potrdil 21-letni Britanec(McLaren), ki ima, mimogrede, po materitudi belgijsko državljanstvo.Branilec lovorike(Mercedes) se je moral po težavah s svojo »črno puščico« in zaradi hitre obrabe gum tudi izgubo oprijema na koncu sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom – pred to pot najboljšim Ferrarijevim dirkačemmlajšim.Verstappen, ki je poskrbel za nepozabno oranžno veselico na tribunah, na katerih je bilo tudi precej slovenskih ljubiteljev kraljevskega avtomobilističnega razreda, je s tretjo zaporedno zmago, peto letošnjo in skupno 15. v formuli 1 še za korak ušel zasledovalcem v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo. Zdaj ima namreč že 32 točk zaloge pred najhujšim tekmecem Hamiltonom, torej že več kot zmago.»Če sem iskren, nisem pričakoval, da nam bo šlo tokrat tako dobro. Resda so me pred začetkom vikenda vsi videli kot glavnega favorita, toda pred štartom nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Na koncu se je izšlo bolje, kot smo si lahko obetali v najlepših sanjah,« je kar sijal od silne sreče zmagovalec, navdušen nad oranžnim ozračjem, za katero so poskrbeli številni nizozemski navijači. »Bilo je čudovito. Lahko se jim le zahvalim za prihod in navijanje, s katerim so mi dali še dodatni zagon,« je zaupal Verstappen, ki ima pred očmi le en cilj – naslov svetovnega prvaka.»Privoščili si bomo manjšo zabavo, vendar pa že razmišljam o tem, kako se bo nadaljevala sezona. Pred nami je še dolga pot, zato bomo že jutri začeli kovati načrte za naslednjo dirko v Silverstonu, kjer si bomo prav tako prizadevali izvleči čim več,« je dal jasno vedeti, da ne bo počival na prepričljivih uspehih z avstrijske Štajerske.Velika nagrada Velike Britanije bo na sporedu 18. julija.