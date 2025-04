Kot strela z jasnega: Ema Kozin prekinila sodelovanje s Pavlinom

V nadaljevanju preberite:

Kdor pozorno spremlja uspešno športno pot slovenske boksarke Eme Kozin, je bil zagotovo zelo presenečen nad novico, da ne sodeluje več s svojim dolgoletnim menedžerjem in trenerjem Rudolfom Pavlinom, ki je nad njo bedel od vsega začetka. A to – kakor nam je zatrdila – še ne pomeni konca njene kariere. »Res je, ne sodelujem več z Rudijem,« nam je potrdila 26-letna šampionka iz Šmartnega ob Savi. Preberite si še, kaj je Kozinova povedala o razlogih za prekinitev sodelovanja, kakšne načrte ima za bližnjo in daljno prihodnost, s kom sodeluje zdaj, zakaj se je pred kratkim odpravila na sever Evrope, kako je njeno odločitev komentiral Pavlin, komu se je še posebej zahvalil ...