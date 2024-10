Bo boksarka, ki je dvigovala prah na OI v Parizu, postala tekmica Eme Kozin?

Olimpijska prvakinja v boksu Imane Khelif je poleti dvigovala prah s svojo udeležbo v Parizu. Ni jih bilo malo, ki so menili, da 25-letni Alžirki po diskvalifikaciji na lanskem svetovnem prvenstvu v New Delhiju, ker naj ne bi prestala testa spolov, pristojni ne bi smeli dovoliti nastopiti na največji športni prireditvi.

Khelifovo je burna polemika okrog njene udeležbe na olimpijskih igrah očitno še dodatno podžgala. Kot za stavo je premagovala tekmice in si prepričljivo izbojevala zlato lovoriko v velterski kategoriji (do 66 kilogramov). Medtem je sprejela drzno odločitev – športno pot namerava nadaljevati v poklicnem ringu. Kakor je razkrila, je prejela že več zanimivih ponudb.

»Za zdaj se še nisem odločila, kje in kdaj bom prestopila med profesionalke, zagotovo pa se bom za ta korak odločila kmalu,« je napovedala 178 centimetrov visoka Afričanka, ki bi lahko tako postala tudi tekmica Eme Kozin. Slovenska šampionka si namreč že leto dni lasti naslova svetovne prvakinje združenj WBC in WBO v supervelterski kategoriji (do 69,85 kilograma). Ob tem je Imane še zaupala, da o njej snemajo dokumentarni film.