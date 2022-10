Kranjski vaterpolisti še čakajo na prvo zmago

Potem ko je dopoldne katalonska ekipa Terassa zmagala s 14:3, so Kranjčani zvečer morali priznati premoč tudi francoksemu Strasbourgu, izid je bil 11:3 (3:0, 3:0, 1:2, 4:1). Že v četrtek pa so na prvi tekmi turnirja Kranjčani izgubili z ekipo Valis Valjevo s 6:8.

Tekmeci Kranjčanov so v večerni tekmi v prvi in drugi četrtini dosegli po tri gole in si tako praktično že do polovice dvoboja priigrali neulovljivo prednost. Domači so nekoliko zadihali šele v tretjem delu, ko je prvi zadetek dosegel Aleksander Paunović, takoj zatem pa še Nikola Rajlić. Triglav je tako dobil tretjo četrtino z 2:1, a je Strasbourg spet pritisnil v zadnji. Dosegel je še štiri gole, poraz Triglava pa je z zadnjim zadetkom za domače nekoliko ublažil Marko Gostić.

Pri zmagovalcih so po dva gola dosegli Mathias Bachelier, Steven Vitrant in Saša Mišić. Do konca štiridnevnega turnirja domačine v soboto ob 18.40 čaka še tekma s Honvedom iz Budimpešte, v nedeljo ob 11.40 pa s Telimarjem iz Palerma. Najboljše štiri ekipe iz vsake od štirih skupin tega kroga se bodo uvrstile v naslednji krog, peta in šesta moštva v skupinah pa bodo sezono nadaljevala v novoustanovljenem pokalu Len challenger.