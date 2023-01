Le eden je bil boljši od Jureta Koširja ...

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (14. 1.): 1. A) na dve; 2. C) Janez Drvarič; 3. C) Tina Križan.

1. Pred dnevi so bili na Jesenicah zadovoljni, ker si je drugo finalno tekmo domačega prvenstva med železarji in zmaji ogledalo blizu 3000 navzočih. Toda pred 40 leti je dvorana Podmežakla pokala po šivih, na derbiju večnih tekmecev se je zbralo 6000 gledalcev. Jeseničani so se veselili zmage s 6:3, med junaki tekme je bil dvakratni strelec Murajca Pajić. Kdo pa je takrat s klopi vodil Gorenjce?

A) Vaclav Červeny

B) Boris Svetlin

C) Albin Felc

2. Pred natanko 30 leti je naš alpski smučar Jure Košir v slalomu za svetovni pokal prvič stopil na oder za najboljše tri. V Lechu na avstrijskem zahodu je po imenitni predstavi osvojil 2. mesto. Kdo je bil edini, ki je bil hitrejši od takrat 20-letnega Mojstrančana?

A) Thomas Stangassinger

B) Thomas Fogdoe

C) Alberto Tomba



3. Približuje se tekma na še eni od klasičnih postaj smučarske karavane. Od petka do nedelje bodo junakinje hitrih disciplin tekmovale v Cortini d'Ampezzo, ki je bila priljubljeno prizorišče tekem tudi naše najboljše smučarke doslej Tine Maze. Toda pred 15 leti se ji je tu zataknilo, uvrstitev v superveleslalomu je bila daleč od njenih ciljev – katero mesto je dosegla?