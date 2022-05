Leclerc s prvega mesta na domačem dvorišču

Domačin Charles Leclerc je v sobotnih kvalifikacijah premagal moštvenega kolega, Španca Carlosa Sainza. Ferrarijeva voznika sta prevladovala tudi na treningih, Leclerc je dobil prva dva, le na tretjem ga je prehitel Mehičan Sergio Perez (Red Bull). Ta v kvalifikacijah pol minute pred koncem poskrbel za prekinitev, saj je pred vstopom v predor trčil v zaščitne ograde, vanj pa se je nato zaletel še Sainz.

Kvalifikacije so zaradi obeh zagozdenih dirkalnikov tako prekinili z rdečo zastavo in nato tudi končali, tako da je obveljal vrstni red pred tem, za Leclercom in Sainzom sta se zvrstila oba Red Bulla. Boljši je bil Perez, na četrtem mestu pa je tudi kvalifikacije, tako kot vse treninge, končal svetovni prvak in vodilni v seštevku sezone, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

Iz tretje vrste bosta začela Britanca, Lando Norris (McLaren) in Geogre Russell (Mercedes), iz četrte pa španski veteran Fernando Alonso (Alpine) in nekdanji svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton (Mercedes).

Pred klasično ulično preizkušnjo v monaški kneževini ima v seštevku sezone Verstappen šest točk naskoka pred Leclercom. V nedeljo pa se bo preizkušnja za VN Monaka začela ob 15. uri.