Ljubljančanom prvi derbi sezone

Uvodno kolo moškega državnega odbojkarskega prvenstva zadnja leta tradicionalno prinaša derbi med ACH Volleyjem in Calcitom Volleyjem. Napovedi, da bodo tudi letos boljši branilci naslova, Ljubljančani, so se uresničile, ACH Volley je tekmo dobil s 3:0 (26, 19, 20), pri tem pa je bil negotov le prvi niz, ki so ga dobili z 28:26.

A na samem začetku ni bilo videti, da bi lahko Kamničani sploh kazali zobe. Oranžni zmaji so po servisih Nejca Najdiča, ki je takoj dosegel dva asa, povedli s 5:0, nato pa vodili že s 13:6 in 14:7. A gosti so jih začeli loviti, po asu Jureta Okrogliča so se približali na 18:19, tekmece pa ujeli na 22. točki. Pri izidu 25:26 so imeli tudi zaključno žogo, niso je izkoristili, kar je kaznoval Jan Pokeršnik, s tremi zaporednimi točkami je svojo ekipo popeljal do vodstva z 1:0.

V drugih dveh nizih posebnih dvomov o zmagovalcu ni bilo. Ljubljančani so od začetka do konca nadzorovali izid, Kamničani niso imeli nobenih možnosti. Pokeršnik je bil z 11 točkami najučinkovitejši igralec tekme, novinec v ekipi, iranski korektor Amir Golzadeh, ki je že v prvem nizu zamenjal izkušenega Alena Šketa, je prispeval točko manj. Pri Kamničanih je 12 točk dosegel nigerijski korektor Arinze Nwachukwu.

»Z izjemo druge polovice prvega niza, ko se nam je zgodilo, kar se v prihodnje več ne sme, sem s predstavo ekipe zadovoljen. V igri je še veliko število napak, ki pa verjamem, da jih bomo iz tekme v tekmo uspeli zmanjšati,« je dejal domači kapetan Jani Kovačič.

Trener Calcit Volleyja Gašper Ribič je menil: »Tekmo smo začeli zelo slabo, nato pa smo do konca niza skoraj ulovili svoj ritem, toda na drugi strani je ACH Volley, tako da je potem vse odvisno od tega, koliko ti pusti igrati, pa tudi, koliko sam verjameš v to, da mu lahko odvzameš kakšen niz. V prvem nizu smo bili blizu, toda kljub vsemu morda še vedno daleč. Kaj še reči, igrali smo toliko, kolikor so nam pustili in kolikor smo si upali. Želel bi si, da bi upali več, toda v napadu, predvsem v coni 4, nismo bili uspešni, in to je bila ena naših največjih težav. Nekatere zadeve niso bile slabe, toda pri tistih zadevah, ki so do zdaj delovale, so nas z blokom ustavili, tako da smo izgubili še nekaj dodatne samozavesti.«