Ljubljanski as rekordno hitro po težki poškodbi spet v ringu

Slovenski boksarski as Andrej Baković, ki si je lani strgal križno vez v levem kolenu, bo imel danes prvi dvoboj po poškodbi. Za 13. zaporedno profesionalno zmago bo poskušal v ptujski dvorani Campus v dvoboju supervelterske kategorije (do 69,85 kg) premagati Jasmina Dananovića (16 zmag, 2 neodločena izida, 18 porazov) iz BiH.

»Tekmeca poznam še iz amaterskih ringov. Je za glavo višji od mene in zato precej neugoden nasprotnik. Nikakor ga ne podcenjujem, toda verjamem vase in v to, da bom zmagal,« je poudaril 32-letni Ljubljančan, ki je izjemno hitro okreval po zares težki poškodbi.

»Športniki po operaciji strgane križne vezi običajno potrebujejo od šest do devet mesecev, da se vrnejo na trening, meni so zdravniki zeleno luč za to, da sem se lahko začel spet pripravljati na vso moč, prižgali že 7. februarja, torej po vsega petih mesecih,« je zaupal Baković, ki je nazadnje v ringu stal junija lani, ko je za svojo dvanajsto zmago v Zagrebu po točkah premagal Madžara Karolyja Lakatosa.

Od naših profesionalnih boksarjev se bosta v Campusu predstavila tudi Edin Sejdinović (1 poraz) in Aljaž Venko (4 zmage, 1 neodločen izid, 1 poraz). Na prireditvi, ki se bo začela ob 17. uri, se bosta v ekshibicijskem obračunu udarila tudi youtuber Pero Martić in Franko Bajc, zmagovalec lanskega Exatlona in Kmetije 2018.