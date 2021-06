Madžar se je ubranil nokavta proti Bakoviću, Osim pričakoval težje delo

Andrej Baković je v svojo statistiko vpisal novo zmago. FOTO: MTK

Nikki Osim (levo) je po hitrem postopku opravil z Mirzo Mrkonjićem. FOTO: Amasej Ferjuc

Slovenska profesionalna boksarjainsta včeraj na prireditvi kluba MTK Zagreb v svoji statistiki vpisala novi zmagi. Medtem ko je Baković za dvanajsto zaporedno v supervelterski kategoriji (do 69,85 kg) prepričljivo po točkah premagal izkušenega Madžara(16 zmag, 1 neodločen izid, 67 porazov), je Osim za četrto že v uvodni rundi obračuna v lahko-težki kategoriji (do 90,892 kg) prisilil k vdajiiz BiH (1 zmaga, 4 porazi).»Malo mi je žal, da nisem dosegel zmage s prekinitvijo, saj sem ji bil blizu. Toda Lakatos se je na koncu vendarle nekako izvlekel,« je sporočil Baković, s katerim so bili vodilni možje pri MTK Zagreb, podružnici britanskega menedžersko-promotorskega velikana MTK Global, zelo zadovoljni.»Boksal sem odlično in v svojo korist prepričljivo odločil vseh šest rund,« je še dejal 31-letni Ljubljančan, ki še ne ve, kdaj bo imel naslednji dvoboj. A je veliko možnosti za to, da bo poleti nastopil na večji prireditvi na odprtem bodisi v Dubrovniku bodisi v Pulju.Osim ni pričakoval, da bo obračuna tako hitro konec. »Moram priznati, da sem pričakoval daljšo borbo. Seveda sem vesel nove zmage, vendar pa bo treba razmisliti o tem, kje bom iskal bolj žilave nasprotnike,« je izjavil 23-letni Mariborčan in pristavil, da je pandemija novega koronavirusa v zadnjem letu ohromila tudi dogajanje v boksu.»Na srečo sem znal ta čas dobro izkoristil za krepitev telesne in psihološke pripravljenosti,« je po četrti profesionalni zmagi še dejal Osim.