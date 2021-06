Marc Marquez se je v velikem slogu vrnil na oder Sachsenringa

57. zmaga nekaj posebnega

Španski motociklistični zvezdnik(Honda) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP za veliko nagrado Nemčije. Drugo mesto je osvojil Portugalec(KTM), tretji pa je bil Francoz(Yamaha).Za šestkratnega svetovnega prvaka motoGP Marqueza, ki se je zadnje leto in pol boril s posledicami poškodb in težavnim okrevanjem, je današnja zmaga šele prva po koncu leta 2019 oziroma po skoraj 600 dneh. A obenem tudi enajsta zaporedna (osma v najmočnejši konkurenci) v vseh razredih na Sachsenringu, kjer si je prislužil vzdevek King of the ring, Marquez je na ta način postavil še en mejnik, saj je prvi po legendarnemz vsaj osmimi zaporednimi zmagami na istem prizorišču, Italijan ima sicer kot rekorder še eno več.Ključen za uspeh je bil odličen start, po katerem je Marquez prišel do prednosti, ki je ni več spustil iz rok. Grožnja dežja, ki pa ga na koncu ni bilo, je v začetnih krogih prisila nekatere dirkače k previdnejši vožnji, Marquez pa je v ospredju pritiskal in tvegal.Kmalu je bilo jasno, da ga lahko ustavi le napaka, kakršne je sicer v zadnjem obdobju delal pogosto.Imel pa je tudi samo še enega resnega tekmeca, saj ga je v zadnjih krogih preganjal le še Miguel Oliveira, zmagovalec prejšnje dirke v Barceloni. Toda tovarniški voznik KTM na koncu ni mogel streti prvega moža Honde. Oba sta nizala hitre kroge, a preboja Portugalec ni mogel izvesti, tako da je na prvem mestu ostal Marquez in prek ciljne črte zapeljal kot prvi.»Neverjetno težko je bilo zame. Ta zmaga je res nekaj posebnega, zelo pomembna za mojo kariero. Za mano je zelo naporno obdobje in danes sem naredil vse, kar sem lahko. Po štirih, petih krogih sem začutil, da lahko zmagam, potem pa sem samo še držal ritem. Res sem vesel, uspelo nam je ... Upam, da bom to lahko zdaj pogosto ponovil, je po uspehu« iskal prave besede vidno ganjeni Marquez. Skupno je bila to njegova 57. zmaga v karieri v razredu motoGP.V seštevku sezone je na vrhu ostal Quartararo, ki ima zdaj 131 točk, drugi je s 109 FrancozPramac Ducati), ki je bil danes šele osmi.Naslednja preizkušnja bo že čez teden dni VN Nizozemske v Assnu.