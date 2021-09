Mariborčani v izjemno zahtevni skupini lige prvakov

Slovenski državni prvaki, odbojkarji Merkurja iz Maribora, na Ljubljanskem gradu, kjer so izvedli žreb letošnje lige prvakov, niso imeli sreče. Igrali bodo v skupini C, in sicer skupaj z branilci naslova, igralci poljske ekipe Azoty Kedzierzyn Kozle, ter predlanskimi evropskimi prvaki in zadnjimi italijanskimi prvaki, igralci ekipe Lube Civitanova.



Tudi tretja ekipa bo močna, to bo Lokomotiva Novosibirsk. Mariborčani bodo letos v ligi debitirali.



Pri dekletih slovenske prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, na ljubljanski gala prireditvi niso bile v žrebu, saj si morajo nastop v ligi priboriti v kvalifikacijah.

