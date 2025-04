Marquez odpihnil slabe spomine v Jerezu

Šestkratni svetovni prvak Marc Marquez ostaja nepremagljiv na letošnjih šprinterskih dirkah svetovnega prvenstva. Na veliki nagradi Španije v Jerezu, kjer se je poškodoval leta 2020, je zabeležil že peto zmago. Prehitel je brata Alexa, ki je bil drugi tudi na vseh prejšnjih štirih preizkušnjah.

Marc Marquez (Ducati) ima v skupnem seštevku že 20 točk prednosti pred Alexom (Team Gresini) in 31 pred Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati), ki je zasedel tretje mesto.

Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki je na dopoldanskih kvalifikacijah postavil rekord proge v Jerezu in bo nedeljsko dirko prvič po več kot treh letih začel s prvega štartnega položaja, je padel v drugem od dvanajstih krogov in tako Marc Marquezu odprl pot do zmage.

Marc Marquez je bil hitrejši od brata Alexa. FOTO: Javier Soriano/ AFP

»Danes ni bilo lahko. Bilo je zelo vroče in na koncu sem komaj obdržal vodilni položaj,« je povedal zmagovalec, ki je v prejšnji sezoni dobil zgolj eno šprintersko preizkušnjo.

Temperatura zraka na jugu Španije je bila 27 stopinj Celzija, asfalt pa se je segrel do 37. Dirka za VN Španije se bo v nedeljo začela ob 15. uri.