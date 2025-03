Sanjski uvod v sezono Marca Marqueza

Španski zvezdnik Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec prve dirke sezone svetovnega motociklističnega prvenstva v razredu motoGP v Buriramu. Drugo mesto je na veliki nagradi Tajske pripadlo njegovemu bratu Alexu Marquezu (Gresini Ducati), tretje pa Italijanu Francescu Bagnaii (Ducati).

Osemkratni svetovni prvak v vseh razredih Marquez je dobil že sobotno sprintersko dirko, najboljši pa je bil tudi v kvalifikacijah. Popoln konec tedna je zaokrožil še z na koncu zanesljivo zmago na klasični dirki. V Buriramu je slavil svojo 63. zmago v kraljevskem razredu, skupno 89. v karieri.

Svetovni prvak Španec Jorge Martin, ki je pred sezono prestopil k Aprilii, je v pripravah na sezono dvakrat grdo padel in moral izpustiti prvo od skupno 22 velikih nagrad v sezoni.

V skupnem seštevku ima Marc Marquez 37 točk, sledi Alex Marquez z 29 in svetovni prvak iz let 2022 in 2023 Bagnaia s 23 točkami.

Naslednja preizkušnja sezone bo čez 14 dni v Argentini.