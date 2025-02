(VIDEO) Jorge Martin grdo padel in končal v bolnišnici

Prvak MotoGP Jorge Martin je na testiranjih v Maleziji grdo padel in končal v bolnišnici. Poškodoval si je stopalo in dlan. Kako resne so poškodbe, še ni znano.

Galerija Martin je končal 13 krogov, preden je izgubil nadzor nad novim motociklom in ga je vrglo visoko v zrak. FOTO: Mohd Rasfan/AFP

Ž. U., STA

Motociklistični svetovni prvak Jorge Martin jo je skupil na testiranjih pred novo sezono svetovnega prvenstva v razredu motoGP. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Španec uvodni dan testiranj na dirkališču Sepang v Maleziji kar dvakrat padel in končal v bolnišnici. Sedemindvajsetletni motociklist, ki se je po zmagi v SP 2024 z Ducatijem preselil k Aprilii, je po drugem padcu poročal o bolečinah v levem stopalu in desni dlani. Martin je končal 13 krogov, nato pa izgubil nadzor nad novim motociklom in vrglo ga je visoko v zrak. Najprej trdo pristal na levem stopalu, potem pa z glavo udaril v asfalt, tako da so uvodni dan predčasno končali z rdečo zastavo. Po padcu so ga odpeljali v bolnišnico, za zdaj še ni znano, kako resne so poškodbe. Po prvem padcu na začetku treninga je sam zapustil stezo brez težav. Martin, ki je po novem član italijanske tovarniške zasedbe Aprilie, je padel tudi na novembrskih testiranjih v Barceloni.