Martin dobil šprintersko dirko, Bagnaia tretji

Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagovalec šprinterske dirke motociklistov elitnega razreda motoGP na preizkušnji za VN San Marina v Misanu. Drugi je bil Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46), tretji pa svetovni prvak, njegov rojak Francesco Bagnaia (Ducati), ki v Misanu nastopa kljub poškodbi na prejšnji dirki v Barceloni.

Bagnaia je stisnil zobe po spektakularnem padcu v prvem krogu na katalonskem prizorišču, ki se je na srečo končal brez zlomov. Danes je že nastopil na kvalifikacijah in na sprinterski dirki. A prvi voznik Ducatija je ta konec tedna precej potolčen in še ni v polni pripravljenosti za spopad s tekmeci.

Tako ni imel pravih možnosti v boju za zmago, saj sta se najhitrejša v kvalifikacijah Martin in Bezzecchi hitro oddaljila in tako je bilo jasno, da bosta ob vožnji brez napak prišla do zmage in drugega mesta.

Bolj izenačeno je bilo v boju za tretje mesto, kjer je imel Bagnaia veliko dela, da je za sabo zadržal španskega veterana Danija Pedroso (KTM), ta je danes drugič v sezoni dobil priložnost za nastop kot dirkač s povabilom. Prav do konca je bil nevaren za preboj na stopničke, a se je nazadnje moral zadovoljiti z minimalnim zaostankom za branilcem naslova.

Jorge Martin je pokazal odlično formo. FOTO: Filippo Monteforte/ AFP

Tudi Južnoafričan Brad Binder (KTM) je bil blizu, a je končal na petem mestu, šesti pa je bil Španec Maverick Vinales (Aprilia).

»Neverjetno. še vedno čutim ogromno bolečin med vožnjo. Ni bilo najbolje, a glede na okoliščine sem lahko zelo vesel, celotno moštvo je opravilo izjemno delo. Bomo videli, kaj bo jutri, danes pa sem res zadovoljen,« je organizatorjem po dirki dejal Bagnaia.

Italijan ima zdaj v SP 267 točk, Martin je z zmago in novimi 12 točkami zaostanek nekoliko zmanjšal, po novem je pri 222 točkah, Bezzecchi pa je pri 198.

Danes dopoldne so v Misanu že odpeljali tudi kvalifikacije, ki so štele tako za štartni vrstni red na današnji sprinterski dirki kot na nedeljski klasični preizkušnji. Martin je bil razred zase, prvo vrsto pa sta si privozila še Bezzecchi in Bagnaia. Klasična dirka motoGP bo v nedeljo ob 14.00.