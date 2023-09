Bagnaia: To ni bilo normalno, imel sem velikansko srečo

Italijanski motociklistični šampion Francesco Bagnaia je imel velikansko srečo v nesreči na nedeljski dirki za svetovno prvenstvo v razredu motoGP v Montmelu pri Barceloni. Potem ko ga je katapultiralo z Ducatijevega motorja, je čez njegovi nogi zapeljal še Brad Binder (KTM). Na srečo jo je 26-letni Torinčan odnesel brez hujše poškodbe.

»Imel sem zares srečo, resnično velikansko srečo! Moram biti hvaležen, včasih pač moraš imeti srečo,« si je oddahnil Bagnaia, potem ko je lahko v spremstvu svoje zaročenke Domizie in sestre Carole še isti večer zapustil bolnišnico. In kako je doživel grozljiv padec?

»V bistvu sploh ne vem, kaj se je zgodilo. Že v ogrevalnem krogu sem imel zelo slab oprijem. Potem me je zasukalo in visoko vrglo z motorja, to ni bilo normalno! To zagotovo ni bila običajna nesreča, v tem trenutku pa težko rečem kaj več,« je dejal branilec naslova svetovnega prvaka v kategoriji motoGP, ki bo naredil vse, da se bo že na nedeljski preizkušnji za veliko nagrado San Marina spet odpeljal na štart.

»Seveda bom poskušal tam prikazati tudi čim boljšo predstavo,« je še pribil Bagnaia, ki ima kot vodilni v skupni razvrstitvi še vedno zajetnih 50 točk naskoka pred drugouvrščenim Špancem Jorgejem Martinom (Ducati).

Slabše jo je pri padcu na začetku dirke odnesel Francescov rojak in moštveni sotekmovalec Enea Bastianini, ki so ga morali zaradi zlomljenih kosti v levem gležnju in levi roki operirati. Zaradi tega bo 25-letni Italijan ob VN San Marina izpustil tudi preizkušnji v Indiji (24. septembra) in na Japonskem (1. oktobra).