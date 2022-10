Martin in Anka ugnala vso konkurenco

Slovenski judoisti so v avstralskem Perthu na tekmovanju Oceania Open dosegli dve zmagi in dve drugi mesto. Ob odsotnosti velike večine najboljših judoistov in judoistk sta se zmag veselila Martin Hojak (do 73 kg) in Anka Pogačnik (do 70 kg). Drugi mesti sta vknjižila Vito Dragič (nad 100 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg).

Prvi se je na tatamiju ob vzhodni avstralski obali že v soboto predstavil Hojak, ki je slavil v konkurenci 14 borcev v kategoriji do 73 kg. Za 24-letnika je to druga zmaga na mednarodnih tekmovanjih v članski kategoriji. Prvič je slavil v Tuniziji pred šestimi leti. Za prepričljivo sobotno zmago je prvi nosilec tekmovanja oz. 40. na lestvici Mednarodne judo zveze (IJF) najprej ugnal Ugandca Ivana Bakityo (brez uvrstitve), nato še domačina Jaka Bensteda (150. IJF), v polfinalu pa še Britanca Erica Hama (86.). Tega je ugnal že letos v Zagrebu. V finalu je bil Hojak boljši še drugega nosilca, Francoza Benjamina Axusa (42.).

V konkurenci devetih tekmovalk je v kategoriji do 70 kg danes ponoči slavila Anka Pogačnik. Tridesetletnica, ki na lestvici IFJ zaseda 19. mesto, je v finalu ugnala domačinko Aoife Coughlan. Prva nosilka in 17. na lestvici IFJ si je prislužila rdeči karton po 30 sekundah boja. Pred tem je 30-letna Pogačnikova premagala predstavnico Fidžija Shanice Takayawa (137.) ter Novozelandko Hayley Gatward (118.). Za Pogačnikovo je to prva zmaga po marcu, ko je slavila na evropskem pokalu v Pragi.

Danes sta drugi mesti v Perthu zabeležila tudi Vito Dragič in Metka Lobnik. Dragič je v kategoriji nad 100 kg premoč priznal v finalu proti prvemu nosilcu in favoritu, Fincu Marttiju Puumalainenu (19.). V tej konkurenci je nastopilo sedem tekmovalcev. Še skromnejša je bila zasedba v ženski kategoriji do 78. kg, saj je nastopilo le pet tekmovalk. V finalu je bila nato od 21-letne Slovenke boljša Anna Monta Olek iz Nemčije, sicer prva nosilka in 31. v tej kategoriji na svetovni lestvici.