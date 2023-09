Martin v Misanu še enkrat na vrhu

Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagovalec motociklistične dirke svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP na preizkušnji za VN San Marina v Misanu. Drugi je bil Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46), tretji pa svetovni prvak, njegov rojak Francesco Bagnaia (Ducati).

Vrstni red na koncu današnje klasične preizkušnje na dirkališču v Misanu je bil popolnoma enak kot na sobotni sprinterski preizkušnji, tako da je Martinu uspel dvojček zmag, dodal pa je še najboljši dosežek v sobotnih kvalifikacijah.

Bagnaia se je uspešno vrnil

Z dvema tretjima mestoma je lahko zadovoljen tudi branilec naslova in vodilni v seštevku sezone Bagnaia. Teden dni po spektakularnem padcu v prvem krogu na katalonskem prizorišču, ki se je za dirkača tovarniškega Ducatija na srečo končal brez zlomov, je nastopil precej potolčen in v bolečinah, a je dvakrat privozil do stopničk.

Martinu je z novo zmago uspelo še nekoliko zmanjšati zaostanek v seštevku sezone. Še vedno vodi Bagnaia, ki ima 283 točk, Martin pa je z današnjimi 25 točkami zdaj pri 247. Tretji je Bezzecchi z 218. Naslednja dirka bo čez 14 dni v Indiji.