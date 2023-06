Martinu šprinterska dirka za VN Nemčije

Španec Jorge Martin (Ducati Pramac) je zmagovalec sprinterske preizkušnje motociklističnega svetovnega prvenstva na Sachsenringu v Nemčiji. Na sobotni preizkušnji razreda motoGP je ugnal vodilnega v SP Italijana Francesca Bagnaio (Ducati), tretji je bil Avstralec Jack Miller (KTM).

Bagnaia se je z drugim mestom na šprinterski preizkušnji utrdil na vrhu skupnega seštevka pred nedeljsko klasično preizkušnjo, ki se bo v Nemčiji začela ob 14. uri.

Svetovni prvak je imel sicer najboljši štartni položaj, privozil si ga je v dopoldanskih kvalifikacijah, ter ga sprva tudi spremenil v vodstvo. A tokrat je bil vrh v prvi polovici preizkušnje zelo strnjen, vodilna trojica pa dokaj izenačena.

Bagnaia tako ni mogel zadržati prvega mesta, saj sta ga uspešno napadla Martin in tudi Miller. Po nekaj menjavah v vodstvu pa je nato v drugi polovic dirke pobegnil Martin in si do cilja privozil nekoliko večji naskok, tako da njegova zmaga ni bila ogrožena.

Tudi vodilni v SP se je nato do konca utrdil na drugem mestu in si privozil sekundo naskoka pred Millerjem, tudi Avstralec pa je bil na koncu varen na tretjem mestu, saj je bil Luca Marini preveč oddaljen za napad.

»Zelo sem užival, prvi krogi so bili težki, vozil sem na meji. A potem sem imel boljše gume in sem lahko močneje pritisnil. Zadovoljen sem, upam, da se bom lahko tudi jutri boril podobno,« je dogajanje na Sachsenringu povzel Martin.

Bagnaia si je z zmago v kvalifikacijah zagotovil najboljše izhodišče tudi za nedeljsko dirko. Z drugega mesta bo začel Luca Marini (Ducati VR46), s tretjega Miller, v drugi vrsti pa bodo danes peti Francoz Johann Zarco (Ducati Pramac), sedmi Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46) in Martin.

Po današnji dirki ima Bagnaia v SP 140 točk, Martin pa je z današnjimi 12 zdaj pri 119 in je prehitel Bezzecchija (113).