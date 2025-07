Maruša Tereza Šerkezi do novega naslova evropske prvakinje

Gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na evropskem prvenstvu v kratkem krosu vodila od starta do cilja in tako med mladinkami osvojla naslov prvakinje. Povsem blizu ji je bila tokrat Čehinja Barbora Bukovska, v nedeljo pa bo na Portugalskem Šerkezijeva branila naslov prvakinje v olimpijskem krosu.

Izjemno talentirana Slovenka je imela štartno številko 1, ničesar pa ni prepustila naključju. Vodila je celotno dirko, dolgo šest krogov. Za mladinke je bil to prvi nastop v kratkem krosu na evropskih prvenstvih, saj so doslej v tej disciplini dirkali le člani in članice. Dirka je ponavadi dolga le okrog 15 minut, zelo pomembna pa sta dobro pozicioniranje in eksplozivnost. Maruša Tereza Šerkezi, ki odlično dirka tudi na cesti, bo v nedeljo branila naslov evropske prvakinje v olimpijskem kosu. 18-letna članica ekipe Cube Factory Racing ima veliko potenciala, saj se na nekaterih dirkah z lahkoto kosa tudi s starejšimi kolesarkami.

Na dirkah ji vedno stoji ob strani oče Matjaž, sicer priznani gorski reševalec, alpinist in inštruktor. Foto: Kolesarska Zveza Slovenije

Na današnji dirki sta ji družbo delali še dve reprezentančni kolegici, Eva Terpin je končala na izvrstnem sedmem mestu, v dvajseterici pa je bila tudi Meta Tancik. Na progo se bodo danes podali tudi v preostalih kategorijah, kjer ima med Slovenci najvišje cilje Luka Maksimović, pri članicah bo visok rezultat lovila Vita Movrin. Vrhunec tekmovanja bo v nedeljo, ko bo na sporedu olimpijski kros.