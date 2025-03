Mednarodni olimpijski komite bo prvič vodila ženska

Enainštiridesetletna Kirsty Coventry je bila izvoljena za novo predsednico Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), s čimer je postala prva ženska in prva Afričanka na tem prestižnem položaju. Nekdanja plavalka in dvakratna olimpijska prvakinja iz Zimbabveja je trenutno ministrica za šport v svoji domovini, zdaj pa bo vodila olimpijsko gibanje v obdobju izjemnih izzivov in globalnih sprememb.

Coventryjeva je bila na volitvah, ki so potekale za zaprtimi vrati v Grčiji, izvoljena že v prvem krogu, saj je prejela absolutno večino glasov članov MOK-a. Številni so jo imeli za najprimernejšo kandidatko, kar je podprl tudi dosedanji predsednik Thomas Bach, ki je vodil MOK vse od leta 2013, poroča AP News.

Čeprav je veljala za favoritko, je Coventryjeva pred volitvami zavračala namige, da je Bachova izbranka. »Smo različni ljudje z različnimi slogi,« je dejala na spletni konferenci Mednarodnega združenja športnih novinarjev. Obljubila je več odprtosti in tesnejše sodelovanje z vsemi člani MOK-a, kar pomeni nekoliko drugačen pristop od njenega predhodnika, ki je imel precej avtoritaren slog vodenja, navaja Reuters.

Od olimpijske prvakinje do vodje svetovnega športa

Kirsty Coventry je ena najuspešnejših afriških športnic vseh časov. Na olimpijskih igrah je osvojila dve zlati medalji v plavanju ter nastopila na petih olimpijskih igrah med letoma 2000 in 2016, piše BBC Sport. Leta 2013 se je pridružila MOK-u kot predstavnica športnikov, leta 2018 pa je postala članica izvršnega odbora, kjer je sodelovala pri ključnih odločitvah pod vodstvom Bacha.

Njen prehod v politiko ni bil brez kontroverznosti. Kot ministrica za šport v Zimbabveju je bila obtožena, da je kot darilo sprejela kmetijo, ki jo je nekoč zaplenil nekdanji diktator Robert Mugabe, vendar jo je sodišče pozneje oprostilo vseh obtožb, poroča The Guardian.

Coventryjeva bo predsedovanje uradno prevzela 24. junija 2025, do takrat pa bo posle še vedno vodil Bach. Za razliko od svojega predhodnika bo morala reševati številne izzive, ki so močno zaznamovali olimpijsko gibanje, piše New York Times.

Izzivi MOK-a v naslednjih letih 1. Geopolitična nestabilnost: Odnosi z Rusijo ostajajo napeti, saj so njeni športniki še vedno izključeni z večine mednarodnih tekmovanj, vključno z olimpijskimi igrami. Vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo bo prav tako močno vplivala na organizacijo poletnih olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu, saj so stališča ameriške administracije glede globalnih športnih dogodkov nepredvidljiva, navaja AP News. 2. Podnebne spremembe: Vpliv podnebnih sprememb na šport postaja vedno večja skrb, saj ekstremni vremenski pogoji že vplivajo na izvedbo velikih tekmovanj. Zimske olimpijske igre 2026 v Italiji bodo ena prvih velikih preizkušenj za novo predsednico, saj bo morala najti rešitve za morebitne vremenske izzive, piše DW. 3. Tehnološki izzivi in umetna inteligenca: Rastoči vpliv umetne inteligence v športu in potencialna nevarnost goljufanja bosta zahtevala prilagoditev pravil in nadzor nad uporabo naprednih tehnologij. Poleg tega bo morala MOK pod njenim vodstvom najti nove vire financiranja, saj tradicionalni tokovi prihodkov niso več tako stabilni kot nekoč, opozarja Bloomberg.

Naraščajoče nezaupanje v institucije, politične napetosti, vprašanja enakosti in etike ter razvoj novih tehnologij bodo oblikovali njen mandat, piše Reuters.

Bobinac: Prava oseba za vodenje olimpijskega gibanja

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je novo predsednico pozdravil in izrazil prepričanje, da je prava izbira za nadaljnji razvoj olimpizma. »To je zgodovinski trenutek. Prva ženska, prva Afričanka na tem položaju in izjemna športnica s fantastično kariero,« je povedal za STA.

Bobinac je dodal, da Coventryjeva prinaša svež veter, saj njen program vključuje teme, ki so ključne za prihodnost olimpijskega gibanja – od trajnosti do tehnološkega napredka in vključevanja več držav v vrhunski šport. »Kljub mladosti ima ogromno izkušenj, že več kot desetletje je v MOK-u in vodi več pomembnih komisij, vključno s pripravo olimpijskih iger v Brisbanu leta 2032,« je še dodal.