Odštevanje do tekme Kekovih izbrancev na Slovaškem

Slovenska in slovaška nogometna reprezentanca sta pustili zelo dober vtis na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji in imeli podobno zgodbo. Slovenci so v osmini finala izpadli po enajstmetrovkah proti Portugalski, Slovaki po podaljšku proti Angliji, potem ko so vodili že v sodnikovem dodatku rednega dela. Zdaj se bosta slovanski tekmici pomerili za obstanek (Slovenija) oziroma napredovanje (Slovaška) v skupino B Uefine lige narodov.

Prva tekma se bo začela danes ob 20.45 v Bratislavi, povratna bo v nedeljo ob 18. uri v Stožicah. Slovenski selektor Matjaž Kek ne more računati na kaznovanega Adama Gnezdo Čerina ter poškodovana Andraža Šporarja in Svita Sešlarja. Glavni adut v napadu bo Benjamin Šeško, v vratih kapetan Jan Oblak.

Enakovredni tekmici

Slovaška je na lestvici Fife 41., Slovenija pa 55. Na Transfermarktu je vrednost slovaških igralcev 144,03 milijona evrov – David Hancko (Feyenoord, 35 mio €), Stanislav Lobotka (Napoli, 28), Milan Škriniar (Fenerbahce, 18) –, slovenskih pa 144,8 milijona evrov – Šeško (Leipzig, 50), Oblak (Atletico, 25), Jaka Bijol (Udinese, 18).

Ekipi sta se doslej merili devetkrat, Slovenci imajo tri zmage, Slovaki dve, štiri tekme pa so se končale neodločeno. Tudi zadnji dve v kvalifikacijah za SP 2022. Na stavnici je za današnjo tekmo favorit Slovaška (2,20, Slovenija 3).

Tekma bo na štadionu Tehelne pole, ki sprejme dobrih 22.000 gledalcev. Glavni sodnik bo Maurizio Mariani iz Italije.