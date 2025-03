Umetniške pokojnine kot glas proti vladi

SDS bo 47.584 podpisov v podporo pobudi za referendum o zakonu, ki ureja dodeljevanje dodatkov k pokojninam za izjemne dosežke v umetnosti, v državni zbor vložila v prihodnjih dneh. Poslanec Zvone Černač, ki upa, da bo naknadni zakonodajni referendum razpisan čim prej, se ne boji, da ne bi dosegli kvoruma. Ministrica za kulturo Asta Vrečko pa največji opozicijski stranki očita, da je njena kampanja temeljila na zavajanju in manipulaciji čustev upokojencev.

SDS je z zbiranjem podpisov »glede zakona, ki dodeljuje pokojnine v višini med 2000 in 3000 evri na področju umetnosti posameznim privilegirancem,« kot se je izrazil Černač, končala predčasno, že v torek. »Med njimi so, žal, tudi taki, ki so sramota za slovensko kulturo in umetnost, ter nekateri, ki se iz nje celo norčujejo, pa naj bi bili za to, če zakon ne bo zavrnjen na referendumu, še nagrajeni z izjemnimi pokojninami,« je izjavil Černač, ki pravi, da naj bi nekateri med njimi v 20 letih prejemanja dodatkov presegli polovico vrednosti Nobelove nagrade, ki znaša približno milijon evrov.

»Referendum ne bo pomemben samo zaradi odprave tega škodljivega zakona, ampak bo glas proti tudi glas proti sedanji oblastni kliki s predsednikom vlade Golobom na čelu, ki dokazano laže in manipulira ter škoduje ljudem,« je stališča SDS izpostavil Černač in dodal, da bodo dali volivci z močno udeležbo »svobodnjakom, socialnim demokratom in Levici jasen signal, da je čas za odhod«.

Ampak če bo ta zakon, ki vendarle uvaja transparentna merila, kaj naj bi bil tako velik dosežek v umetnosti, da mu družba izkaže priznanje v obliki dodatka k pokojnini, na referendumu padel, se bodo dodatki lahko podeljevali še naprej po starem zakonu. »Pričakujemo, da bodo zakon iz leta 1974 razveljavili v okviru predvidenih sprememb pokojninske zakonodaje. Če tega ne bodo naredili, bomo to storili mi, ko pač prevzamemo odgovornost za vodenje države,« se je odzval Zvone Černač, ki vladi očita, da nima občutka za zmernost, ko bi nekaterim dala od 2000 do 3000 evrov pokojnine, s prihajajočo spremembo pokojninske zakonodaje pa bo, po njihovi oceni, poslabšala položaj bodočih upokojencev. Kaj pa dodatki k pokojninam za športne dosežke? »Ta zakon za zdaj ostaja, vendar bo, če bodo nastale spremembe, te zadevale tudi to področje. A le za naprej, za nazaj stvari žal ni mogoče urejati,« je odgovoril poslanec SDS.

Laži in zloraba čustev

Druga opozicijska stranka NSi je tudi napovedala sodelovanje v referendumski kampanji, prav tako največja vladna stranka Gibanje Svoboda. »Referendum ni usmerjen samo proti ministrici ali ministrstvu ali vladi, ta referendum je proti kulturi,« je komentiral podpredsednik vlade Matej Arčon. Po njegovih besedah je podcenjujoč do vseh kulturnikov, ki so si z življenjskim delom prislužili nagrado za življenjsko delo, ob padcu zakona pa se bodo dodatki lahko še naprej podeljevali. »To je manipulacija volivcev, ne rešuje ničesar, ne odpravlja ničesar, ohranja stari zakon, ukinja novega,« je strnil Arčon.

Še bolj kritična je ministrica za kulturo Asta Vrečko: »Kampanja SDS je temeljila na lažeh, zavajanju in manipulaciji čustev ljudi, zlasti upokojencev. Z njo so pravzaprav začeli predvolilno kampanjo, ki bo šla na račun davkoplačevalcev. Za ta referendum bodo plačali minimalno 6,6 milijona evrov.« Dejala je, da jo žalosti, da so prav umetnost in kulturo izbrali za to, da so ljudi sprli, usmerili drugega proti drugemu in zlorabili čustva upokojencev, njihove pokojnine. V Levici bodo vložili kazensko ovadbo po 151. členu kazenskega zakonika, ki določa, da se ne sme pridobivati glasov tako, da se pri tem zavaja ljudi.

Spomnila je, da je tudi minister za kulturo v Janševi vladi Vasko Simoniti podeljeval izjemne pokojnine po starem zakonu. »Od SDS ne pričakujem drugega kot sovražen in ponižujoč diskurz proti določenim umetnicam in umetnikom, ki jim niso pogodu,« je poudarila Asta Vrečko. »Če si tako rešujejo slabo vest, ker v preteklosti niso naredili nič za upokojence, razen tega, da so jim uredili slabše pogoje za upokojevanje, potem mi je zelo žal,« je še izjavila.

Po izračunih ministrstva naj bi finančne posledice zakona znašale od 65.000 do 70.000 evrov na leto, dodatek pa se ne bo mogel več dedovati. Leta 2023 je po starem zakonu zaradi posebnih zaslug v umetnosti, športu, znanosti ... izjemno pokojnino prejemalo 121 ljudi, od tega je bilo 66 upravičencev, ki so si jo prislužili, in 55 svojcev, ki so »podedovali« pravico v obliki vdovske, družinske ali dela vdovske pokojnine. Proračun je za to namenil 737.047 evrov.