Miklavževe dobrote od Alp do Skalnega gorovja

Ob današnjem nadaljevanju izločilnih bojev na nogometnem svetovnem prvenstvu bo v drugih športih tokratni ponedeljek namenjen počitku in pripravi na pester spored vse do konca tedna. Že jutri sledi prihod dobrega moža Miklavža, čigar vreča s športnimi dobrotami bo letos pokala po šivih.

Titisee-Neustadt bo gostil smučarske skakalce in skakalke. Cedevita Olimpija bo v ligi ABA pričakala beograjski Partizan. V šestih dneh bo na nogometnem sporedu devet tekem DP.

V torek se bo ob 2.30 zjutraj po slovenskem času v boj podal Luka Dončić, ki bo z Dallasom v ligi NBA gostil Phoenix, zvečer pa bo Cedevita Olimpija (20.00) v Ljubljani odigrala dvoboj evropskega pokala z Ulmom, medtem ko se bo s tekmama Gorica – Bravo (14) in Maribor – Radomlje (18) začelo 19. kolo nogometne 1. SNL.

Kralji v prestolnici

Sreda prinaša prvega od dveh slovenskih dvobojev v ZDA, Dončić se bo ob 4. uri zjutraj pod Skalnim gorovjem v Denverju pomeril z Vlatkom Čančarjem. Rokometaši Celja Pivovarne Laško se bodo v dvoboju začelja 9. kola lige prvakov ob 18.45 doma udarili z Elverumom. V 1. SNL pa: Koper – Tabor Sežana (15) in Domžale – Celje (17.30). V kanadski metropoli Ottawi bo Anže Kopitar že kmalu po polnoči gostoval s svojimi LA Kings.

Muraši pri vodilnih zmajih

Prestolnico bo z ekipo Chicaga obiskal tudi Goran Dragić, ki se bo v četrtek ob 2. uri zjutraj mudil v Washingtonu. Pozornost ljubiteljev športa se bo popoldne preselila v Hochfilzen, kjer v pričakovanju premiernega nastopa Anamarije Lampič na tekmah svetovnega pokala biatlonke čaka 7,5-kilometrska preizkušnja (14.10). Ob 18. uri bodo puške na ogled postavili tudi pri Strelski zvezi Slovenije, ki bo v Panonski vasi okronala najboljše, Prekmurci pa bodo zagotovo z zanimanjem pospremili tudi gostovanje Mure pri Olimpiji (17.30) v 1. SNL.

Orli in orlice v nemškem Črnem gozdu

Anže Kopitar bo v petek kanadsko turnejo nadaljeval v Torontu (1.00), zvečer bo spet oživel hokejski Tivoli s tekmo ICEHL med SŽ Olimpijo in Black Wings iz Linza (19.15). Tekači in tekačice na smučeh bodo v Beitostölnu dopoldne nastopili v šprintu, biatlonci v Hochfilznu ob 13.45 na 10 km, serijo tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih pa v Titisee-Neustadtu odpira moška tekma ob 14. uri.

Dvojec Kranjec-Hadalin spet v akciji

Žan Kranjec in Štefan Hadalin se bosta po zgodovinskem uvodnem veleslalomu v Söldnu, ki sta ga zaznamovala z 2. in 9. mestom, podala v naslednji preizkušnji v soboto (veleslalom) in nedeljo (slalom) v Val d'Iseru, obe tekmi se bosta začeli ob 9.30, štarta ženskih preizkušenj v Sestrieru sledita uro kasneje. Skakalna karavana se bo v soboto (11.45) pomerila v mešani ekipni tekmi, dan pozneje sledita še ženska (12.15) in moška posamična preizkušnja (15.45). Tekači in tekačice bodo v soboto nastopili v klasični tehniki, biatlonke v zasledovanju, deskarji pa ekipno v Winterbergu. Že ob 4. uri zjutraj Dončića čaka nov obračun z Milwaukeejem in grškim zvezdnikom Giannisom Antetokounmpom, v Ljubljani pa bo ob 13. uri na sporedu uvodna tekma 20. kola 1. SNL med Bravom in Koprom.

Snežne radosti v nedeljo vključujejo še deskarski slalom (10.00), žensko štafeto v biatlonu (11.30) in moško zasledovanje (14.15). Nogomet? Ob 13. uri bo Olimpija igrala v Sežani, sledita še tekmi med Mariborom in Gorico (15) ter Radomljami in Celjem (17.30). V ligi ABA bo Cedevita Olimpija gostila Partizan (19), že ob 2. uri zjutraj pa se bo Dragić prvič kot član Chicaga pomeril z Dončićevim Dallasom. Rokometašice Krima Mercatorja bodo pomembno tekmo 9. kola lige prvakinj pri Odenseju začele ob 16.00.