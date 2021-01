Milijarder prepričan, da le cepljenje lahko reši Tokio

Ameriški milijarder in filantrop Bill Gates je izjavil, da je po njegovem še vedno moč izpeljati poletne olimpijske igre v Tokiu, vendar pa bo končna usoda iger po njegovem odvisna od zadostnega cepljenja proti novemu koronavirusu. Gates, katerega fundacija je za boj proti covidu-19 donirala 1,75 milijarde dolarjev, meni, da bo naslednjih nekaj mesecev ključnih za preložene tokijske igre.



»V naslednjih nekaj mesecih moramo spremljati napredek glede cepljenja,« je Gates dejal za Kyodo, ko se je skliceval na distribucijo cepiva: »Ampak veste, mislim, da so igre še vedno možne, če bo šlo cepljenje po načrtu.« Dodal je, da če cepljenje ne bo šlo po načrtih, bo to obžalovanja vredno: »A, kot veste, pomagamo, da se odobri čim več cepiv in da so ta dostopna vsem po svetu.«

Tudi MOK pozval športnike k cepljenju

Tokijske poletne olimpijske in paraolimpijske igre so morali marca preložiti zaradi koronske krize na letošnje poletje. Ker je koronavirusna pandemija še vedno glavna težava po svetu, dvomi o izvedljivosti olimpijskih iger ne pojenjajo, čeprav organizatorji vztrajajo, da bodo igre izpeljali.



Mednarodni olimpijski komite (MOK) je ta teden poudaril, da bo v Tokiu organiziral varne igre za vse udeležence, ter obenem pozval vse udeležence, športnike, spremljevalce in novinarje, naj se čim prej cepijo proti virusu.

