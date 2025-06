V nadaljevanju preberite:

Na 38. svetovnem prvenstvu v judu smo četrti tekmovalni dan dočakali tudi prva slovenska nastopa. Bolje se je po pričakovanju odrezala Kaja Kajzer, ki si je v kategoriji do 63 kilogramov izbojevala deveto mesto. Toda z uvrstitvijo ni bila najbolj zadovoljna. Od naših judoistov se bo danes v Budimpešti dokazovala Kajina soimenjakinja in klubska kolegica Kaja Schuster (do 70 kilogramov), ki bo prestala ognjeni krst na članskem svetovnem prvenstvu.