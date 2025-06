Lanišek in Prevc sta Rokijevemu sinu uresničila veliko željo

V nadaljevanju preberite:

Rok Drakšič piše čudovito zgodbo kot selektor finske reprezentance v judu. Novo poglavje uspešnice je konec aprila spisal tudi na prvenstvu stare celine v Podgorici, na katerem se je s svojim varovancem Luukasom Saho že uvodni dan tekmovanja veselil bronaste kolajne v kategoriji do 66 kilogramov, torej v tisti, v kateri si je tudi sam izbojeval dve od petih odličij na EP. S 26-letnim borcem iz Riihimäkija, lani bronastem tudi na svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju, in drugimi varovanci bo 38-letni trener iz Griž pri Žalcu visoko meril tudi na 38. SP, ki se danes začenja v Budimpešti. V zanimivem pogovoru za Delo je nekdanji vrhunski judoist iz kluba Z'dežele Sankaku razkril marsikaj zanimivega o delu s »Suomiji« in življenju na Finskem.