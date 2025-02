Mlada Ljubljančanka s kolajno odprla krstno sezono v članski konkurenci

Uvodni dan turnirja za svetovni pokal v Ljubljani, sploh prvega tovrstnega pri nas v judu, je za najboljšo slovensko uvrstitev poskrbela Kaja Schuster. Nadarjena judoistka Bežigrada se je izkazala s tretjim mestom v kategoriji do 78 kilogramov.

Potem ko je bila Schustrova v uvodnem krogu prosta, je v drugem z iponom izločila Nemko Evo Ronjo Buddenkotte, v četrtfinalu je bila z dvema vazarijema boljša od Ukrajinke Ane Kazakove, v polfinalu pa je za juko, ki so jo letos spet uvedli, izgubila s Francozinjo Kailo Issoufi. V malem finalu je nato zanesljivo z metom za vazari ugnala Finko Emmo Krapu, sicer varovanko slovenskega trenerja Roka Drakšiča.

»To je bil super dan, med katerim so mi pomagali tudi navijači s starši na čelu, s prihodom so me presenetili tudi družinski prijatelji. Ko sem med borbami slišala njihove glasove spodbude, mi je bilo takoj lažje,« je bila 20-letna Ljubljančanka hvaležna svojim privržencem za glasno podporo. Zaradi izpitnega obdobja se je študentka drugega letnika Fakultete za elektrotehnike v Ljubljani tokrat izjemoma borila v višji kategoriji, že čez mesec dni se bo na veliki nagradi v Linzu spet dokazovala v »svoji« – do 70 kilogramov.

V domači tekmi, na katero se je zjutraj pripeljala sama, je zelo uživala, odličje pa je odlična popotnica za naprej. »Kolajna je lepa nagrada za vloženi trud in za to, da sem se znala umiriti. Verjamem, da nisem zadnjič stala na zmagovalnem odru,« je poudarila Schustrova, ki je tako uspešno odprla svojo prvo sezono v članski konkurenci.

Kaja Schuster se je takole veselila zmage v dvoboju za tretje mesto. FOTO Jože Suhadolnik/Delo

Rdeči karton zaradi napačnega prijema

Blizu odličju je bila tudi Urška Torkar (nad 78 kg), ki je v dvoboju za tretje mesto proti Nizozemki Paulien Sweers že prešla v vodstvo z metom za juko, toda nato je prejela rdeči karton zaradi napačnega prijema, tako da se je bronaste kolajne razveselila tekmica. Torkarjeva, ki je pred tem premagala Srbkinjo Anastasijo Bogdanović in Italijanko Alessio Giordano ter klonila pred Hrvatico Tino Radić, se je morala tako sprijazniti s petim mestom.

Kajina soimenjakinja in klubska kolegica Kaja Kajzer je ognjeni krst v kategoriji do 63 kilogramov prestala z devetim mestom. Evropska podprvakinja v lahki kategoriji (do 57 kg) je ugnala Španko Vlado Kopnyayevo, nakar je morala priznati premoč Nemki Frederike Stolze.

Na tem položaju je po zmagah nad Britancem Ayoubom Defallahom in Avstrijcem Danielom Leutgebom ter porazu s Špancem Pedrom Gomezom Llorensom pristal tudi David Štarkel (do 60 kg), deveti pa je bil tudi Martin Hojak (do 73 kg), ki je bil boljši od Španca Antona Shuhalieieva, krajšo pa je potegnil v obračunu s Francozom Zakaryjem Ainsebo.

Eno oviro je preskočil Jaka Kavčič (do 73 kg), že po prvih dvobojih pa so se od tekmovanja poslovili Gašper Kokalj, Gabriel Zadravec (oba do 66 kg), Miha Brence, Goran Kelava (oba do 73 kg), Leila Mazouzi (do 63 kg), Neža Hladnik (do 70 kg), Metka Lobnik (do 78 kg) in Tara Janjić (nad 78 kg).

Tekmovanje se bo v športni dvorani Maksa Pečarja v ljubljanskih Črnučah, kjer se je že danes zbralo lepo število gledalcev, nadaljevalo jutri, ko bo imelo slovensko zastopstvo spet nekaj vročih želez v ognju.