Monaški blišč na preizkušnji: Se monaška dirka, kot jo poznamo, poslavlja?

Nedeljska Velika nagrada Monaka, ki jo je sicer dobil McLarnov Lando Norris, je znova sprožila burne razprave o prihodnosti te kultne dirke v koledarju formule 1. Kljub poskusu organizatorjev, da bi z uvedbo pravila o obveznih dveh postankih v boksih popestrili dogajanje, je bila dirka po mnenju mnogih znova dolgočasna dirka brez pravih možnosti za prehitevanje. Vodilni možje ekip so zato glasno pozvali k resnemu razmisleku o spremembah konfiguracije steze, da bi Monte Carlo lahko »stopil v korak s časom«, kot poroča Guardian.

Na 78 krogih naj bi bili zabeleženi le dve prehitevanji na stezi, nekateri viri, kot je Crash.net, pa navajajo Christiana Hornerja, šefa Red Bulla, ki trdi, da med dirko sploh »ni videl niti enega prehitevanja«. Vozniki, vključno z Red Bullovim Maxom Verstappnom, ki je končal četrti, in Mercedesovim Georgeom Russellom na enajstem mestu, so novo pravilo o postankih označili za praktično nesmiselno. Verstappen je dogajanje celo primerjal z videoigro: »Iskreno, skoraj smo igrali Mario Kart. Potem moramo na dirkalnike namestiti dele in morda lahko mečemo banane naokoli! Drseča podlaga!«

»Glavna omejitev ostaja dejstvo, da ne moreš prehitevati, in to je precej strukturna omejitev. Nisem prepričan, kako bi se to dalo spremeniti zgolj z vsiljevanjem določenega števila postankov« FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Horner je bil eden najglasnejših kritikov. Po njegovih besedah je »osnovni problem ta, da tukaj ne moreš prehitevati«, saj so sodobni dirkalniki formule 1 preprosto preveliki za ozke ulice kneževine. »Dirkalniki so zdaj tako veliki, da preprosto nimaš možnosti priti ob bok tekmecu«, je dejal Horner. »To je specifično za to stezo, to vemo že 72 let. A vse se mora sčasoma premikati naprej«. Dodal je, da čeprav gre za ikonično in zgodovinsko dirkališče, ne bi smeli spregledati, kako se je Monako sam spreminjal, na primer s pridobivanjem zemlje iz morja. »Mislim, da ne bi bilo treba narediti preveč. Potrebujemo le eno področje, kjer bi lahko prišlo do prehitevanja. Vsi vemo, da je bila dirka tukaj praktično odločena že v soboto na kvalifikacijah«. Horner je za Crash.net predlagal, da bi bilo treba »resno raziskati« možnosti za ustvarjanje daljšega zaviralnega območja, na primer na izhodu iz predora ali v prvem ovinku.

Novo pravilo o dveh obveznih postankih, ki naj bi vneslo več dinamike, je po mnenju večine zatajilo. Namesto več akcije na stezi je privedlo do taktičnih manevrov, kjer so ekipe namerno upočasnjevale svoje dirkače, da bi ustvarile dovolj velike časovne razlike za postanke v boksih za svoje vodilne dirkače. To je povzročilo frustracije pri tekmecih, ujetih v počasne »vlake«. James Vowles, šef Williamsa, je med dirko za Sky Sports F1 priznal: »Tako si ne želim dirkati, a to so ustvarila pravila«. Njegov dirkač Alex Albon je dirko označil za »grdo« in se opravičil gledalcem. Carlos Sainz iz Ferrarija je bil še ostrejši, češ da so pravila »manipulirala« z dirko in da se je poskus »izjalovil«.

Novo pravilo o dveh obveznih postankih, ki naj bi vneslo več dinamike, je po mnenju večine zatajilo. FOTO: Gabriel Bouys/Reuters

Tudi zmagovalec Lando Norris ni bil navdušen nad načinom, kako naj bi novo pravilo prineslo negotovost: »Tukaj ni bilo nič več prehitevanj. Mislil sem, da je to tisto, kar smo želeli«, je dejal. »Zdaj ljudem le daješ priložnost zgolj s srečo, s čakanjem na rdečo zastavo ali varnostni avto. Na koncu ne dobiš zmagovalca, ki bi si to bolj zaslužil«.

McLarnov šef ekipe, Andrea Stella, je sicer pohvalil formulo 1 in FIA za poskus, da bi dirko naredili zanimivejšo, a dodal: »Glavna omejitev ostaja dejstvo, da ne moreš prehitevati, in to je precej strukturna omejitev. Nisem prepričan, kako bi se to dalo spremeniti zgolj z vsiljevanjem določenega števila postankov«. Glede sprememb steze je bil previden: »Nikoli nisem razmišljal o tem vidiku, a morda je nekaj, kar bi morali pretehtati.«

Kljub kritikam pa nekateri vidijo tudi pozitivne plati. Horner je priznal, da je bilo strateško »bolj zanimivo« in da je bilo »več negotovosti, vsekakor bolje kot lani, ko je bila le procesija«. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Presenetljivo enotnost sta pokazala tudi tekmeca Toto Wolff, šef Mercedesa, in Christian Horner. Wolff se je strinjal, da je treba razmisliti o spremembah, in predlagal uvedbo minimalnega časa kroga, da bi preprečili nepotrebno počasno vožnjo. Poudaril je, da se je treba pogovoriti tudi z organizatorji, Automobile Club de Monaco (ACM), o morebitnih spremembah na stezi, »če je to v mestu, omejenem z gorami in morjem, sploh mogoče«. ACM sicer meni, da je spreminjanje konfiguracije steze skoraj nemogoče.

Kljub kritikam pa nekateri vidijo tudi pozitivne plati. Horner je priznal, da je bilo strateško »bolj zanimivo« in da je bilo »več negotovosti, vsekakor bolje kot lani, ko je bila le procesija«. McLarnov Zak Brown je dirko označil za »veliko bolj razburljivo kot običajno v Monaku«, Charles Leclerc pa je dejal, da je bilo »veliko dogajanja« in »več priložnosti«.

Če želi Monako ohraniti svoj prestižni status in hkrati ponuditi gledalcem pravo dirkaško predstavo, bo treba nekaj spremeniti, menijo mnogi. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Jasno pa je, da se mora nekaj spremeniti, če želi Monako ohraniti svoj prestižni status in hkrati ponuditi gledalcem pravo dirkaško predstavo. Prihajajoče spremembe pravil za leto 2026, ki obetajo manjše in lažje dirkalnike, bi lahko nekoliko pomagale, a večina se strinja, da to ne bo dovolj za rešitev temeljnega problema ulic Monte Carla.