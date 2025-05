Čeferin kritičen: Evropejci preveč pridigamo, morali bi biti skromnejši

Aleksander Čeferin, prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa), je znan po tem, da število osebnih intervjujev skrbno omejuje, pišejo pri nemškem športnem časniku Kicker. Kljub temu si je dan pred finalom ženske lige prvakinj v Lizboni vzel čas za nemški časnik in v sproščenem, a odločnem slogu razkril svoja razmišljanja o ključnih vprašanjih, ki zaznamujejo sodobni nogomet in svet.

Ko beseda nanese na nepozabne trenutke, Čeferin prizna, da v njem pogosto prevlada strast nogometnega navdušenca. Polfinalno tekmo lige prvakov med Interjem in Barcelono je označil za najbolj razburljivo, kar jih je kdaj videl, pri čemer ga je še posebej navdušil izjemni gol branilca Acerbija. Adrenalin je bil tako močan, da je celo njegova žena, ki sicer ni velika nogometna navdušenka, priznala, da po tekmi ni mogla zaspati.

Z nasmeškom je delil tudi anekdoto o svoji »srečni« napovedi finala med Interjem in PSG, ki jo je prijatelju poslal že 21. februarja, čeprav so se mu takrat vsi smejali, saj so bile njegove pretekle napovedi praviloma napačne. Njegova takratna slutnja je temeljila na občutku, da PSG preprosto ne more igrati slabše kot v skupinskem delu, Inter pa je izstopal z železno obrambo, ki je prejela le en gol.

Dotaknil se je uspeha novih formatov evropskih tekmovanj, ki so po njegovih besedah presegli vsa pričakovanja. Še posebej je izpostavil evropsko ligo in konferenčno ligo, kjer je slovensko Celje z osemmilijonskim proračunom prišlo do četrtfinala in se enakovredno kosalo s Fiorentino, katere proračun se približuje 200 milijonom evrov. »Novi format daje takšnim klubom še več priložnosti,« je poudaril. Uefa po njegovih besedah veliko vlaga tudi v solidarnost, saj na leto razdeli 440 milijonov evrov (deset odstotkov od 4,4 milijarde evrov prihodkov), a se zaveda, da »tudi če bi razdelili devetdeset odstotkov prihodkov, bi nekateri še vedno rekli, da ni dovolj«.

Čeferin je zelo pozitivno ocenil tudi Euro 2024, ki je potekal v Nemčiji. »Prvič: odlična organizacija,« je poudaril. Še posebej je pohvalil delo policije: »Policija je bila fantastična – stroga, a prijazna, samozavestna, a prijazna.« Sam turnir je opisal kot »festival enotnosti in prijateljstva«. Med spomini, ki so mu ostali najbolj živo v zavesti, je omenil: »Da je Slovenija izgubila proti Portugalski, a ne smemo biti žalostni, ker smo imeli priložnost za zmago in smo izgubili šele po enajstmetrovkah. Španija si je zaslužila naslov. Anglija je drugič zapored prišla v finale in se izkazala za izjemno ekipo. In ljudje ne bi smeli pozabiti, da je bila Nemčija zelo blizu uvrstitvi v finale.«

Tudi za prihodnost lige narodov napoveduje novosti, ki naj bi tekmovanje naredile še bolj zanimivo, ne da bi povečale število tekem. Razmišljajo tudi o nagrajevanju najboljših ekip iz ligaškega dela tekmovanj, na primer s prednostjo domačega terena v izločilnih bojih, a odločitev o tem še ni sprejeta.

Zavrnil je idejo o ukinitvi podaljškov v klubskih tekmovanjih in odločno poudaril, da nove lige, kot je Kings League, ne predstavljajo nobene resne nevarnosti za tradicionalni nogomet. »Lahko poskusijo s Kings, Queens ali kakršnimi koli ligami želijo. Želim jim uspeh,« je dejal, a dodal, da je nogomet »del naše DNK« in da nič ne more nadomestiti občutka, ko zaslišiš himno lige prvakov.

Razgovoril se je o Fifi

Odnos med Uefo in Fifo je opisal kot kompleksen, a načeloma funkcionalen. »Ne bi rekel, da sva tekmeca. Gre le za to, da imava včasih različna mnenja, kar je normalno, saj Uefa ni članica Fife. Smo ločena organizacija,« je pojasnil. Poudaril je, da se v 99 odstotkih primerov strinjajo, a tisti en odstotek, kjer se ne, pritegne pozornost medijev in javnosti. Kot primer je navedel kongres v Beogradu aprila, o katerem so ljudje rekli, da je bil dolgočasen, ker ni bilo konfliktov med njim in Giannijem Infantinom, predsednikom Fife.

Izpostavil je neodvisnost Uefe: »Smo v drugačnem položaju kot konfederacije, ki so popolnoma odvisne od Fife. Mi nismo in naše članice niso.« O tem, kako je Uefa včasih dojeta, je dejal: »Včasih smo dojeti kot arogantni Evropejci z denarjem, ki protestirajo proti vsemu, kar pride od drugih. Ampak mi si iskreno želimo imeti dobre odnose z drugimi konfederacijami in tudi s Fifo.«

Glede širitve svetovnih prvenstev je bil zelo kritičen do najnovejših idej Fife. »Že od začetka smo bili skeptični, da več ekip pomeni boljšo kakovost,« je dejal. Pojasnil je, da je naloga Uefe ščititi evropski nogomet in da s samo devetimi od šestintridesetih glasov težko ustavijo nekatere predloge. Čeprav Uefa meni, da »nima smisla imeti vedno več ekip,« so privolili v oseminštirideset ekip na moškem in ženskem SP, ker to »ne škodi evropskemu nogometu«.

Vendar pa je novi predlog za štiriinšestdeset ekip označil za »absolutni nesmisel«, proti kateremu se bodo »močno borili«, saj bi bil turnir predolg, kvalifikacije pa bi postale nesmiselne, kar bi bilo »smešno za kakovost nogometa«. Kljub tem razhajanjem je poudaril, da imata organizaciji funkcionalen odnos, da sta njuni administraciji v stalnem stiku in da bo predsednik Fife Gianni Infantino povabljen na finale lige prvakov. Svoje stališče je sklenil z besedami: »Dovolj sem star, da razumem, da si moraš izbrati bitke, ne pa se boriti samo zaradi boja samega.«

Pri vključevanju mnenj trenerjev in igralcev v odločitve je omenil, da so se pred reformo tekmovanj posvetovali z več vrhunskimi trenerji, ki so bili sprva zelo pozitivni. »Eden je kasneje zamenjal klub in si premislil – a ne bom povedal, kdo,« je dodal Čeferin.

Veliko pozornosti namenja tudi razvoju ženskega nogometa, ki po njegovih besedah skokovito raste in predstavlja pomembno naložbo za prihodnost, čeprav so velika tekmovanja, kot je ženski Euro, za Uefo še vedno finančni izziv. Namesto enakega plačila, ki ga Uefa ne more vsiliti, se zavzema za enake standarde na vseh področjih.

Glede novega, razširjenega klubskega svetovnega prvenstva Fife je bil Čeferin previden. »Težko je komentirati turnir, ki se še ni začel,« je dejal. Priznal je, da so si turnir želeli klubi, še posebej veliki. Izrazil pa je tudi pomislek: »Zdaj pa se soočamo s pet tednov dolgim turnirjem na koncu sezone – potem pa se nova sezona začne takoj … Bomo videli, težko je reči.«

Proti koncu pogovora je Čeferin izrazil tudi resno zaskrbljenost nad trenutno globalno politično situacijo, vojnami in dvojnimi merili evropskih vlad, ki različno obravnavajo enake situacije glede na politične interese. Meni, da se politiki še nikoli niso zdeli tako odtujeni od ljudi. V tem kontekstu je kritiziral evropsko držo do preostalega sveta: »Mi Evropejci preveč pridigamo drugim celinam, medtem ko imamo sami veliko težav v EU. Smo prezakomplicirani. Morali bi biti bolj skromni in dojeti, da nismo središče sveta – ves svet bi moral biti središče.« Kljub temu je ponovil svoje stališče, da bi ruskim mladinskim ekipam U17 morali dovoliti igrati, saj gre za otroke, ki ne smejo biti žrtve političnih odločitev odraslih.

Za konec pa je z nasmeškom delil še svojo izkušnjo z igranjem v promocijskem filmu Uefe, kjer je ugotovil, da je igralski poklic »težko delo«, a je užival v družbi legend, kot sta Zlatan Ibrahimović in Luís Figo.