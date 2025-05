Luka Dončić ob obisku Madrida pokazal spremenjeno podobo

Slovenski košarkarski as Luka Dončić te dni ne polni naslovnic s svojimi izjemnimi predstavami, temveč z obiskom Madrida, kjer je pri Realu začel svojo profesionalno košarkarsko pot. A bolj kot sam obisk je odjeknila njegova fizična preobrazba: Dončić je vidno vitkejši. To mediji in navijači že povezujejo z odločnim napadom na najvišje cilje v prihajajoči sezoni lige NBA.

Kmalu bo zakorakal v svojo osmo sezono onkraj Atlantika, kjer si z legendarnim LeBronom Jamesom v dresu Jezernikov iz Los Angelesa želi končno nadeti šampionski prstan. Spomnimo, letošnja končnica se za Jezernike ni končala po željah, saj jih je v prvem krogu ustavila razigrana Minnesota. Prav po tej seriji so se znova okrepile debate o Dončićevi igri v obrambnih nalogah in njegovi vzdržljivosti. Novi strateg Jezernikov, J.J. Redick, je bil jasen: ekipa mora biti v »šampionski formi«, če želijo uspeti v izjemno konkurečni ligi, kjer slabih ekip, sploh v končnici, ni. Mnogi so to razumeli kot neposredno sporočilo tudi slovenskemu zvezdniku, čigar telesna pripravljenost je bila že večkrat pod drobnogledom.

Da Dončić misli resno, potrjujejo tudi prizori z nedavne Realove tekme proti Granadi. Obisk v družbi predsednika kluba Florentina Péreza, ki mu je v spomin podaril dva personalizirana dresa, ni ostal neopažen. Njegov videz, zlasti opazno vitkejši obraz, je sprožil val navdušenja in ugibanj na družbenih omrežjih. »Vidi se, kako se mu je zožal obraz. Letos bo odličen!« je bil eden od komentarjev na omrežju X. Drugi komentar pa je bolj previdno pripomnil: »Ni prvič, da je v dobri formi izven sezone.« Navijači Jezernikov so polni pričakovanj: »Res je videti vitkejši. Naslednja sezona bi lahko bila njegova MVP sezona,« in »Naš fant je vitek, liga naj se pazi!« je odmevalo med privrženci.

Kljub temu da v pretekli sezoni, ki jo je zaznamovala tudi poškodba mečne mišice in odmeven prestop iz Dallasa, ni dosegel svojih običajnih statističnih mejnikov (povprečje 28,2 točke, 8,2 skoka, 7,7 podaje v 50 tekmah) in je prvič po krstni sezoni ostal brez izbora v prvo peterko All-NBA ali nastopa na All-Star tekmi, so pričakovanja pred njegovo prvo celotno pripravljalno sezono z Jezerniki velika. Generalni menedžer Rob Pelinka je prav njegov ogromen potencial navedel kot ključni razlog za menjavo.

Spomnimo le, da je v petih nepozabnih letih z madridskim Realom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo: tri državne naslove, dva španska pokala, Evroligo in medcelinski pokal, s čimer se je za vedno zapisal med legende belega baleta.

Dončić, ki mu v Španiji pravijo tudi »Luka Magic«, pa v Madridu ni vdihoval le košarkarskega ambienta. Kot velik navijač kraljevega kluba naj bi s tribun pospremil tudi enega zadnjih nastopov hrvaške nogometne ikone Luke Modrića v belem dresu, ki se po koncu sezone poslavlja od dresa kraljevega kluba.

Dončić, ki mu v Španiji pravijo tudi »Luka Magic«, pa v Madridu ni vdihoval le košarkarskega ambienta. FOTO: Instagram

Poletje za Dončića ne bo zgolj v znamenju individualnih treningov in oddiha. Na veliko veselje slovenskih navijačev je že potrdil, da bo znova oblekel dres izbrane vrste in ji pomagal v prihajajočih poletnih reprezentančnih akcijah. Njegova energija in mojstrstvo bosta nedvomno ključnega pomena za nove uspehe Slovenije na mednarodnem prizorišču.

Če bo Dončić ohranil trenutno telesno pripravljenost skozi naporno sezono lige NBA in dodatno izpilil nekatere segmente svoje igre, zlasti obrambo, bi to lahko pomenilo novo, še svetlejšo dimenzijo njegove kariere in igre Jezernikov.