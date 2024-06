Ameriški šampion po velikem preobratu do zmage nad izzivalcem iz Slovenije

Slovenski borec Jakob Nedoh je izgubil še drugi obračun v ZDA. V Salt Lake Cityju je moral na tokratnem spektaklu ameriške lige profesionalnih borcev (PFL) v poltežki kategoriji po hudem boju priznati premoč favoriziranemu domačemu matadorju in branilcu lovorike Impi Kasanganayu, ki je po velikem preobratu tik pred iztekom druge runde slavil zmago s tehničnim nokavtom.

V uvodni rundi sta bila lanska prvaka evropske in ameriške serije PFL precej previdna. Koprski mojster mešanih borilnih športov je sicer poslal enkrat na tla svojega tekmeca, ki pa se je hitro pobral. Dvoboj se je razživel v drugi rundi, v kateri sta borca postregla s pravim ognjemetom udarcev. Nedoh je imel pri tem pobudo, Kasanganayu je zadal tudi rano na levem licu, iz katere je začel močno krvaveti.

Zdelo se je, da je le še vprašanje časa, kdaj bo 27-letni Primorec tri leta starejšega Američana, čigar starši prihajajo iz Konga, prisilil k vdaji. Toda nato je »ranjeni lev« potegnil iz svojega rokava močnega aduta in z desnim krošejem Jakobu močno zamajal tla pod nogami. V trenutku je spremenil potek dvoboja ter z nadaljnjimi udarci prisilil sodnika (in nato še zdravnika) k temu, da je tik pred koncem druge runde prekinil obračun, ki so ga navdušeni gledalci pričakali na nogah.

Kasanganay se je začel veseliti 17. zmage v MMA (devete s prekinitvijo, v statistiki ima tudi štiri poraze), s katero si je zagotovil tudi preboj v polfinale tega tekmovanja, tako da ostaja v igri za osvojitev glavne nagrade – čeka za milijon dolarjev. Nedoh je doživel tretji poraz (ob osmih zmagah), ostal brez napredovanja, vendar pa si je prislužil spoštovanje ameriškega šampiona in številnih ljubiteljev borilnih športov onstran Atlantika.