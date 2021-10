Na cesti po novem le še najboljši polnoletni motociklisti

Vodstvo tekmovanja v svetovnem prvenstvu v motociklizmu je sprejelo spremembo pravil minimalne starosti za sodelovanje na dirkah. Po novem bo od leta 2023 vsak dirkač, ki bo nastopal na dirkah za SP, moral biti star vsaj 18 let.

Doslej je za šibkejša razreda v SP, moto2 in moto3, veljala omejitev 16 let, od leta 2023 - v naslednji sezoni bo še nekaj prilagajanj, predvsem pri dovoljeni starosti zmagovalcev mladinskih tekmovanj - pa za oba razreda 18 let. Enaka meja 18 let pa bo od sezone 2023 v veljavi tudi v kategoriji superbike oziroma v vseh tekmovanjih tega razreda.

Starostne omejitve bodo veljale po vsem svetu

Dean Berta Vinales je štel komaj 15 let. FOTO: Movs.world

Višje starostne omejitve bodo veljale tudi v nižjih razredih oziroma mladinskih dirkaških programih, prav tako pa bodo v določenih razredih omejili število tekmovalcev na posamezni dirki.

Starostne omejitve bodo veljale po vsem svetu na tekmovanjih pod okriljem krovne zveze Fim. To bo obenem pripomoglo tudi k večji izenačenosti oziroma kriteriju enake možnosti za vse tekmovalce, saj so doslej v številnih razredih v različnih državah ali celinskih združenjih veljale različen starostne omejitve.

Kot so sporočili v vodstvu tekmovanja, je dvig starostne meje eden od ukrepov pri prispevku k večji varnosti v tem športu, čeprav so poudarili, da se vsi udeleženci seveda zavedajo, da je lahko motošport tudi zelo nevaren.

Novi ukrepi posledica več hujših padcev in nesreč

V tekmovanju Talent Cup bo po novem starostna omejitev 13 let, v Red Bull MotoGP Rookies Cup pa 14. Tekmovanje moto3 Junior pa bo po novem lahko sprejelo le vsaj 15 let stare dirkače.

Sprejetje novih strožjih starostnih omejitev je verjetno tudi posledica več hujših padcev in nesreč na letošnjih dirkah za SP. Najbolj tragično se je končala tista konec septembra v španskem Jerezu, ko je po padcu na dirki razreda supersport 300 umrl komaj 15-letni Španec Dean Berta Vinales, sicer bratranec dirkača v razredu motoGP Mavericka Vinalesa.