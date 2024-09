Na Poljskem aretirali ukrajinskega absolutnega šampiona, Zelenski ogorčen

Ukrajinskega boksarskega šampiona Oleksandra Usika so na letališču v Krakovu za kratek čas pridržali poljski policisti. Kakor poroča ameriški medij ESPN, so absolutnemu svetovnemu prvaku v težki kategoriji in njegovemu trenerju preprečili vstop na letalo za Valencio.

To naj bi jima eden onemogočil od uslužbencev, ker po njegovem potnika – kot navaja anonimni vir – nista bila v najboljšem stanju. Usik se je zagovarjal, da sta s trenerjem na letališče pripotovala izčrpana po 14-urni in 900-kilometrski vožnji iz Ukrajine, kjer zaradi zloveščega napada Rusov že poltretje leto divja vojna. Do kratkočasne aretacije naj bi nato privedle Oleksandrovo razburjenje in jezikovna bariera oziroma težave z medsebojnim sporazumevanjem.

Oleksandr Usik (levo) je maja letos v Riadu po točkah premagal Tysona Furyja. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Medtem se je že oglasil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je prek družbenega omrežja X sporočil, da je govoril z Usikom, ki je sicer že na prostosti. Ob tem je izrazil ogorčenje nad tem, kako so na Poljskem ravnali z »našim državljanom in šampionom«. Svetovni prvak, ki bo 21. decembra v povratnem dvoboju proti Tysonu Furyju v Riadu branil šampionske pasove vseh štirih največjih profesionalnih združenj WBA, WBC, WBO in IBF, je na družbenem omrežju instagram zapisal, da je šlo za nesporazum. Obenem je pohvalil poljske policiste za korektno opravljeno delo.