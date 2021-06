Zmagal brez zaščitne folije za očala

Svetovni prvak vodi v skupnem seštevku po dveh dirkah letošnje sezone. FOTO: Jože Suhadolnik

Težko prehitevanje

Svetovni motokrosistični prvak v razredu MXGPje na dirki svetovnega prvenstva za VN Velike Britanije v Matterley Basinu pridirkal na drugo mesto. V prvi vožnji je bil četrti, v drugi najboljši, na koncu pa se je najbolj nasmihalo italijanskemu veteranu, 35-letnemu. Gajser, trikratni globalni šampion v elitnem razredu in zmagovalec uvodne dirke sezone v Rusiji v Orljonoku, je bil tudi na Otoku blizu novemu skupnemu slavju. Končno zmago mu je odnesel malce slabši prvi nastop, medtem ko je v drugem nastopil vrhunsko in v zahtevnih razmerah ugnal vse tekmece.A začetek ni bil po okusu 24-letnika, Gajser si je po 7. mestu v kvalifikacijah otežil delo na štartu prve vožnje. Izbral je položaj bolj proti sredini štartne rampe in na prvo merilno točko pripeljal na 6. mestu. Nato je večino časa vozil za Nizozemcem, a višje od četrtega mesta se mu ni uspelo prebiti. Povsem drugače je bilo v drugi vožnji, sicer je na prvo merilno točko pripeljal kot sedmi, a se nato že sredi uvodnega kroga prebil do tretjega mesta. V dežju in na vse bolj mokrem in blatnem terenu je pridobival iz kroga v krog. Sredi dirke se je prebil pred Cairolija, potem ko se je tako z Italijanom kot s Herlingsom dolgo boril za vsako mesto in so vsi trije uprizorili pravo bitko.V zadnjem delu dirke je bil pred njim le še. Francoz je imel sicer lepo prednost, toda ne dovolj velike, da bi lahko mirno odpeljal do konca. Še posebej zanimiv je bil zadnji krog: najprej je manjšo napako Febvreja izrabil slovenski dirkač in se prebil v vodstvo, nato je Francoz po nekaj sto metrih vrnil udarec in spet prešel v vodstvo. A zadnjo besedo je imel Gajser, ki je pol kroga pred ciljem napadel še enkrat in si privozil dovolj prednosti, da je cilj prevozil na prvem mestu. A zmaga v tej vožnji mu nazadnje le ni pomagala do skupnega uspeha, saj je bil Cairoli tretji.»Proga je bila malce drugače pripravljena, kot smo je tukaj običajno vajeni, zaradi vremena niso veliko posegali na progo. V prvi vožnji zato ni bilo veliko linij, bilo je težko prehitevati. V drugi je bilo glede tega precej bolje, bolje sem tudi štartal in nato čakal na priložnost za napad na sam vrh. Čeprav sem na koncu ostal brez zaščitne folije za očala, mi je preboj uspel in sem zelo zadovoljen,« je misli strnil Tim Gajser. Tretja preizkušnja sezone bo v nedeljo, VN Italije v Maggiori.