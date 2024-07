Ne zamudite priložnosti za tek po eni najbolj slikovitih lokacij v Sloveniji

Tradicionalni Triglav tek, ki med tekaškimi tekmovanji izstopa zaradi izjemne lokacije, bo 7. septembra 2024 že dvanajstič odprl vrata tekačem vseh generacij.

Tekaška prireditev Triglav tek ima poseben ugled, saj poteka po Posestvu Brdo pri Kranju. Tekači lahko izbirajo med različno zahtevnimi tekaškimi preizkušnjami: polmaratonom (21 km), tekom na 10 km in na 5 km, ponovno pa bosta prizorišče poživila tudi družinski tek na 3,4 km in otroški tek Kuža Pazi na 350 oz. 700 m. Različno dolge tekaške steze med jezeri, po travnikih in gozdnih poteh, z razgledom na bližnje gore, so prava atrakcija za ljubitelje teka v naravi.

Letošnja novost na Triglav teku bo vključevalna trasa v dolžini 1400 m, ki jo bodo gibalno ovirane osebe, ki ne zmorejo katere od drugih tekaških prog, lahko po asfaltu premagale brez merjenja časa. Vključevalnega teka se bodo letos znova udeležili tudi otroci Inštituta Zlata pentljica.

Na 12. Triglav tek se lahko prijavite na spletni strani Triglavtek.si, in sicer do vključno 2. 9. 2024 ter na dan prireditve do zapolnitve prostih mest. Za tiste, ki se boste prijavili do 16. 8. 2024, je prijavnina ugodnejša. PRIJAVITE SE NA TRIGLAV TEK

Tek v objemu narave za dober namen

Tjaša Kolenc Filipčič. FOTO: Ciril Jazbec

Skupina Triglav s tem tradicionalnim tekaškim dogodkom spodbuja javnost k zdravemu življenjskemu slogu in h gibanju, ki pomembno pripomoreta k psihofizičnemu zdravju posameznika.

»Triglav tek je več kot tekaško tekmovanje, je dogodek, ki ob pestrem družabnem dogajanju združuje strast do športa in narave. Edinstven je zlasti zaradi svoje lokacije, saj tekaške steze potekajo v objemu čudovite narave Posestva Brdo pri Kranju, ki očara prav vsakega tekača. Triglav tek je posvečen tudi najranljivejšim članom naše družbe. Na dogodku že vrsto let predajamo donacije zdravstvenim ustanovam in tudi letos bodo tekači tekli za dober namen, in sicer za boljšo oskrbo novorojenčkov,« je povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za marketing v Zavarovalnici Triglav.

Pri spodbujanju aktivnega življenjskega sloga Skupini Triglav vsako leto pomagajo tudi slovenski vrhunski športniki – ambasadorji Triglav teka, s katerimi se lahko obiskovalci na dogodku srečajo in jih pobliže spoznajo. Tradicionalni tekaški dogodek obenem prispeva k uresničevanju ciljev projekta Zavarujmo prihodnost in je del trajnostno naravnanega delovanja Skupine Triglav.

Edini športni dogodek v nadzorovanem območju Brda

Do septembrske preizkušnje se lahko udeležite treningov v Triglav tek klubu na športni aplikaciji STRAVA. FOTO: Arhiv Zavarovalnice Triglav

Triglav tek je edini športni dogodek, ki odpira vrata parka in Posestva Brdo pri Kranju, nadzorovanega območja naravnih vrednot. Park je razdeljen na tri dele. Največji del s površino 400 hektarjev, kjer poteka tudi Triglav tek, je nadzorovano območje, zato je vstop vanj mogoč le z vodstvom.

Park in Posestvo Brdo s svojimi naravnimi vrednotami ležita v zaledju znamenitega renesančnega gradu iz šestnajstega stoletja. Gozdovi na Brdu so zaradi izrazito poudarjene estetske funkcije razglašeni za gozdove s posebnim namenom.

Ustrezna priprava: vodeni treningi in Triglav tek klub na STRAVI

Pred tekom se lahko udeležite tudi treningov s trenerjem Klemnom Dolencem. FOTO: Arhiv Zavarovalnice Triglav

Tek je ena najpreprostejših športno-rekreacijskih aktivnosti – le obujemo športne copate in se poženemo po svoji najljubši tekaški stezi. Ob tem je pomembno, da aktivnost prilagodimo svojim zmogljivostim in da se na tekaški dogodek ustrezno psihofizično pripravimo.

Skupina Triglav vabi vse tekače, da do septembrske preizkušnje vzdržujejo kondicijo in se pri treningih pridružijo tekačem v Triglav tek klubu na športni aplikaciji STRAVA.

Pri tekaških treningih nam včasih lahko zmanjka malce motivacije, zato so vodene vadbe še posebej dragocene. Triglav tek pripravlja tekaške treninge z izkušenim trenerjem Klemnom Dolencem, ki vam bo pomagal, da boste na septembrski preizkušnji lahko dali vse od sebe, predvsem pa, da boste v teku resnično uživali.

Vadbe, na katere se lahko prijavite na spletni strani dogodka, potekajo na Brdu pri Kranju vsak četrtek od 18. ure do 19.30. Nekaj nasvetov oz. vaj za zmanjšanje možnosti tekaških poškodb je na voljo tudi na tej povezavi.

Skupaj lani pretekli več kot 10.000 kilometrov

Lani so tekači na Triglav teku skupaj pretekli več kot 10.000 kilometrov. FOTO: Arhiv Zavarovalnice Triglav

Tekači vseh generacij in različne telesne pripravljenosti vsako leto komaj čakajo na Triglav tek, ki je ob številnih družabnih, športnih in zabavnih aktivnostih nekaj posebnega.

Oglejte si video in fotogalerijo z lanske prireditve, na kateri so tekači skupaj pretekli več kot 10.000 kilometrov, drugi udeleženci dogodka pa navijali in se zabavali. Za dvig energije med teki so poskrbeli akrobati skupine Dunking Devils. Tudi letošnji Triglav tek bodo popestrile številne aktivnosti in glasbeni program.

Tek je lahko več kot le fizična aktivnost

Sara Isaković. FOTO:Spike E-sports Agency

»Ko je telo aktivno, je glava zdrava, in ko je glava zdrava, je zdravo telo. Če smo fizično močni in zmogljivi, je naša glava tisočkrat bolj odporna. Fizična aktivnost spodbuja razvoj možganskih celic, to pa sposobnost pomnjenja. Tako da začnite, lahko tudi s tekom. Pravi trening meditacije vključuje tudi šport, saj se med športom osredotočimo na telo, na gibanje in dihanje, kar nas prizemlji in pomiri,« meni magistrica psihologije, predavateljica in nekdanja profesionalna plavalka, olimpijska podprvakinjae naštela prednosti teka in povabila na 12. Triglav tek.

