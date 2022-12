Neži Klančar še en rekord in deveto mesto

Slovenska plavalka Neža Klančar je na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Melbournu v polfinalu na 50 m prosto še drugič izboljšala slovenski rekord. S 24,13 je bila še tri stotinke sekunde hitrejša kot v predtekmovanju. Vnovič je pristala na nehvaležnem devetem mestu. Klančar je z današnjim dosežkom v Avstraliji tudi v svoji četrti disciplini dosegla osebni rekord in dokazala, da sta s trenerjem Tomažem Torkarjem odlično tempirala formo. Z dosežkom si je članica ljubljanske Olimpije za nagrado priplavala še drugi polfinale, ki kljub dobremu plavanju ni bil povsem pričakovan, saj je imela prijavljen 23. čas med nastopajočimi.

Vendar je spet pristala na devetem mestu, kot v četrtek ob rekordih na 100 m mešano. Tam ji je zmanjkalo 12 stotink sekunde, danes 13. S tem je nesrečno zamudila še drugo priložnost, da bi postala 15. slovenska plavalka, ki bi nastopila v finalu SP v 25-metrskih bazenih. »Še enkrat sem odplavala osebni in državni rekord. Ta rezultat me je popeljal na deveto mesto na svetu v najhitrejši disciplini, tako da sem več kot zadovoljna. Seveda pa bi si želela tudi finale, ampak to pustimo za drugič,« je bila kljub vsemu zadovoljna Klančar.

»Preprosto sem brez besed, tako sem zadovoljen z njenimi nastopi. Vse je naredila, kot je treba. Začela je še malo hitreje, ampak na svetovnem prvenstvu je zgoščenost rezultatov takšna, da odloča vsaka stotinka. Tokrat niso bile v njen prid, bo pa priložnost že na poletnem svetovnem prvenstvu, kjer bova, poleg rekordov, lovila tudi olimpijsko normo,« pa je dodal njen trener Tomaž Torkar. Katja Fain je na 1500 m prosto v počasnejših skupinah s 16:12,02 zasedla tretje mesto, po nastopu najhitrejše skupine je bila deveta.