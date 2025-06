Nov spektakel v Tivoliju, ob mizi tudi Jorgić in Kožul

Slovenska namiznoteniška igralca Darka Jorgića in Denija Kožula danes čaka nastop v drugem krogu turnirja WTT Star Contender v Ljubljani. Jorgić je bil kot peti nosilec v prvem krogu prost, Kožul pa je v četrtek že bil na delu, v prvem krogu je ugnal Poljaka Samuela Kulczyckega.

Oba v drugem krogu čakata Južnokorejca, Jorgić se bo meril s Parkom Ganghyeonom, Kožul pa z devetim nosilcem Ohom Jungsungom. Kožul bo svoj dvoboj odigral ob 17.35, Jorgić pa ob 18.45 uri.

Dobrodošla izkušnja

Na tako močnih turnirjih je redkost, da sta v drugem krogu oba trenutno najboljša slovenska igralca. Predvsem za Kožula to ni običajno, je pa še kako dobrodošlo, saj si bo nabral nekaj točk za lestvico Mednarodne namiznoteniške zveze.

Vsi preostali Slovenci so tekmovanje končali v četrtek. Povabljenci Bojan Tokić, ki se je čustveno poslovil od turnirjev, Lara Opeka, Ana Tofant in Sara Tokić so turnir končali v prvem krogu, prav tako vse dvojice.