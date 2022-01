Novo priznanje za Tima Gajserja

Avto-moto zveza Slovenije, nacionalna športna zveza za motošport in karting, ob koncu sezone tradicionalno razglasi motošportnika leta. Že sedmič je ta naziv pripadel motokrosistu Timu Gajserju. Temu naslovu se je za leto 2021 prvič pridružilo priznanje za motošportnico leta, osvojila ga je Tjaša Fifer.

Tudi predsednik AMZS Andrej Brglez je v svojem nagovoru med vrhunskimi dosežki voznic in voznikov pod okriljem AMZS izpostavil uvrstitev Tima Gajserja med najboljše motokrosiste sveta. »Četudi je bil Timov osebni cilj ubranitev naslova svetovnega prvaka in s tretjim mestom ni bil zadovoljen, menim, da je pomembnejša sporočilnost, kako je ta rezultat dosegel in kako športno ga je sprejel,« je med drugim dejal Brglez.

Letos vnovič po naslov

Gajser na drugi strani je poudaril da mu vsako priznanje ogromno pomeni in da je spodbuda za nadaljnje delo. »Leto 2021 se ni odvilo po mojih načrtih. Prva polovica sezone je bila zelo dobra in sem z njo zelo zadovoljen, saj sem vodil v svetovnem prvenstvu. Nato je prišla poškodba. A takšen je šport, pridejo vzponi, pridejo padci, po katerih se je treba pobrati.« Cilj za leto 2022 bo vnovič napad na naslov prvaka.

Mai Sadar, Matic Ivačič in Peter Irt so prejeli kristalne čelade, posebno nagrado za peti naslov državnega prvaka, Milan Praznik pa za posebno priznanje za dolgoletno delo in prispevek v spidveju.