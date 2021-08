Novozelandka storila samomor, ker ni nastopila na OI

Novozelandska kolesarka na stezi Olivia Podmore je storila samomor, potem ko jo niso uvrstili v ekipo za nedavne olimpijske igre v Tokiu in je morala tekmovanja na velodromu spremljati pred televizijskim ekranom. Pred tragičnim dejanjem je 24-letnica v poslovilnem sporočilu na družbenih omrežjih omenjala pritisk vrhunskega športa. »Šport je fantastičen, prinaša veliko veselja, a je tudi velik boj. Občutek, ko zmagaš je kot noben drug, a občutek ob porazu je prav takšen. Tudi takrat, ko te ne izberejo v reprezentanco, čeprav si si to z dosežki zaslužil in si se z njimi v izbrano vrsto uvrstil, ko si poškodovan, ko ne dosežeš družbenih pričakovanj s tem, da imaš hišo, družino in otroke, ker vse daš svojemu športu,« je zapisala.



Podmorova je za Novo Zelandijo v disciplinah posamični in ekipni sprint ter keirin nastopila na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v kazahstanski Astani leto prej je bila srebrna v ekipnem sprintu in osvajalka bronastega odličja v vožnji na čas. Leta 2017 je postala novozelandska prvakinja v keirinu.



Novozelandski kolesar Eddie Dawkins je ob smrti Olivie Podmore, poznal jo je od 16. leta, povedal: »Grozna novica. Če bo iz tega kaj prišlo v pozitvni luči, upam, da bo to, da bodo športniki povzdignili glas. Olivia je bila vedno najbolj pozitivno in prijateljsko usmerjena ter odprta oseba v novozelandski kolesarski reprezentanci. Bila je močna, menim, da so tisti, ki imajo psihične težave, takšni zato, da jih lahko najbolje skrijejo. Kje pa je bila pri vsem novozelandska zveza, kje je bila pomoč, ko jo je Olivia potrebovala?«



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: