Očiščenje starih rezultatskih grehov v Kato vicah

Odštevamo! Dni do konca našega poslanstva na zemeljski obli, a tudi dneve do začetka svetovnega prvenstva v odbojki, ki ga bosta gostili Slovenija in Poljska. Od 26. avgusta do 11. septembra se bo to dogajalo, na sončni strani Alp v ljubljanskih Stožicah kot tudi na sončni strani Tater v Katovicah in Glivicah. Slovenska reprezentanca mundial začne 26. avgusta ob 20.30 proti Kamerunu, v skupini D bo igrala še proti Franciji in Nemčiji.