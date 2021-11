Od bazenčka v garaži do kolajne v Rusiji

November ponavadi ni mesec velikih plavalnih tekmovanj, toda zlovešči virus je zasukal marsikaj, tudi športni koledar. Plavalci so se namesto v tradicionalnem zimskem terminu evropskih prvenstev v 25-metrskem bazenu pomerili dober mesec prej, natrpan urnik se bo v zadnjem mesecu leta nadaljeval še s svetovnim prvenstvom. In tudi tega se bo ambiciozno lotila Katja Fain, naša junakinja, ki se je pred dnevi z osrednjega poolimpijskega tekmovanja stare celine v ruskem Kazanu vrnila z bronasto kolajno okrog vratu.

Mesto s poldrugim milijonom prebivalcev v avtonom­ni pokrajini Tatarstan, z izjemno zgodovino in ugledno univerzo, je iz leta v leto bolj znano tudi po prirejanju velikih športnih predstav. Plavalci so si eno od teh, svetovno prvenstvo leta 2015, dobro zapomnili. Takrat je bil zelo blizu odra za najboljše tri koroški delfin Damir Dugonjić, na koncu je zasedel 5. mesto v absolutni konkurenci najboljših z vsega sveta. Toda tu smo se počasi poslavljali od imenitnega obdobja slovenskih reprezentantov v bazenu. Trajalo je več kot dve desetletji, zaokrožil ga je z bronom na EP v Glasgowu, avgusta 2018, Peter John Stevens.

Konec sušnega obdobja

Odtlej pa vse do letošnjega Kazana in imenitne predstave mlade Mariborčanke v disciplini 200 m prosto – da, prav te, v kateri je nekoč v olimpijskem Pekingu zablestela srebrna Sara Isaković – kolajn za slovensko plavanje ni bilo. Zdaj pa je bila na odru za najboljše tri, prvič doslej na velikem tekmovanju v članski konkurenci, Katja Fain.

4 Mariborčani so osvajali kolajne na velikih tekmovanjih v bazenih: Matjaž Koželj, Metka Sparavec, Blaž Medvešek in zdaj Katja Fain. 101 kolajno je doslej osvojilo slovensko plavanje na velikih mednarodnih tekmovanjih

O dvajsetletnici smo že od stroke dolgo poslušali, da je dragulj slovenske plavalne prihodnosti in da gre pri njej za res posrečeno navezo s trenerko – kar svojo mamo Metko Sparavec. Slednja je bila vrhunska plavalka, sploh prva Slovenka s kolajno na evropskem prvenstvu v 50-metrskem bazenu. Pred njo so po odličjih posegali le v moški konkurenci – Tone Cerer, brata Borut in Darjan Petrič, Matjaž Koželj, Igor Majcen. Katja pa ima dejansko izjemne gene za hitrost v vodi, saj je bil tudi njen oče Aleksandr Fain, doma iz Rusije, nekoč vrhunski plavalec. Njegovo srečanje z Metko ni bilo naključno, skupaj sta vadila v Avstraliji, tam ju je vodil vrhunski ruski strokovnjak Genadij Tureckij, s katerim je krepko prezgodaj preminuli Dimitrij Mancevič, Belorus z izjemnim pečatom v slovenskem plavanju, odlično sodeloval.

Katja zdaj nadaljuje to lepo plavalno zgodbo svojih korenin. In mati se z njo očitno zelo uspešno ukvarja, ne nazadnje ostaja tudi spomin na njune treninge v bazenčku, površine 4 x 2 m, ki ga je upokojena plavalka svoji nasled­nici postavila v garaži na domačem dvorišču, ko je pandemija zahtevala popolno zaprtje kopališč in bazenov. Tako je Fainova ohranjala vsaj tisti temeljni stik z vodo, ko pa se je vrnila k pravemu treningu, je začela obirati sadove dela, najprej z vizumom za olimpijski Tokio in zdaj še s kolajno.

Po vrnitvi v domači Maribor ni bilo prav veliko časa za sprostitev, Katja Fain je pri priči nadaljevala priprave za decembrsko svetovno prvenstvo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vse se začenja znova

»Grem korak za korakom. Začela sem z uspehi v svetovnem pokalu, nadaljevala zdaj na evropskem, že v Abu Dabiju bom poskusila skočiti stopničko više,« nam je povedala in omenila naslednje veliko tekmovanje v Arabskem zalivu, decembrsko SP v 25-metrskem bazenu, ob vrnitvi v svoj Maribor pa se ni mogla prav sprostiti. Ob prihodu si je vzela prost dan, a že naslednje jutro je bilo delovno: »Lepo se je spomniti plavanja v Kazanu, toda jutri se zame vse začenja znova.«

Plavanje je ena tistih garaških šport­nih panog, ne gre brez neskončnega štetja ploščic v bazenu in lova za rekordnimi časi. Dvajsetletnica v tem uživa, podobno kot ob kakšnih umirjenih sprehodih ali ogledu dobrega filma, ko si ob koncu tedna – kadar seveda ni tekem – privošči kakšno prosto urico.

Srednješolsko obdobje je sklenila, obiskovala je II. mariborsko gimnazijo, znano prav po številnih športnikih. Sem so prihajali po znanje med drugimi nogometaša Damir Pekič in Rene Krhin, hokejist Jan Muršak, naš veliki odbojkarski up Rok Možič, teniška igralka Polona Hercog, smučarki Ilka Štuhec in pred njo Katja Koren. Pred našo Katjo iz bazena pa je v šolske klopi priljubljene Druge skočil tudi Blaž Medvešek. Slednji je prav z njeno mamo poskrbel za najodmevnejše obdobje mariborskega plavanja, zdaj bo morda naslednica iz PK Branik postavila kakšen nov mejnik. Odskočna deska jo je namreč iz Kazana odnesla visoko.