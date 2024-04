Odlični slovenski nastopi

Od slovenskih profesionalnih golfistov so se v zadnjih dneh izkazali Ana Belac, Katja Pogačar in Žan Luka Štirn. Ana Belac je na tekmovanju prvenstvo IOA v okvirju Epson Toura v kalifornijskem Beaumontu zasedla 11. mesto, turnir je odigrala s sedmimi udarci pod parom. Zmagala je sicer Tajvanka Juliana Hung z 21 udarci pod parom.

Pogačarjeva je v Južni Afriki dosegla najboljšo uvrstitev v sezoni, zasedla je 24. mesto, Štirn pa je v Združenih arabskih emiratih znova naredil rez na seriji challenge tour. Oba sta zadnji dan nekoliko pokvarila svoji uvrstitvi. Pogačarjeva je na turnirju z nagradnim skladom 320.000 evrov igrala 71, 72, 71 in 74, kar jo je na koncu pripeljalo do para igrišča, Štirn (280.000 evrov) pa se je podpisal pod 71, 71, 74 in 75 udarcev.

»Že dolgo nisem odigrala štiridnevnega turnirja na takšen način, da je bil kar zalogaj. Zato sem tudi zadovoljna, da sem pokazala konstantno igro vse štiri dni. Prva dva dneva sem udarjala zelo dobro, vendar nisem zadela toliko kratkih putov. Mislim pa, da sem ta teden udarila vseh pet najboljših udarcev te sezone,« je povedala Katja Pogačar.

Na turnirju Investec South African Women's Open je zmagala Belgijka Manon De Roey z rezultatom - 14, za kar je dobila 48.000 evrov nagrade, na UAE Challenge pa je bil najboljši Danec Rasmus Neergaard Petersen (-14, 44.500 evrov).