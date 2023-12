Olimpijska vrata se za Beloruse in Ruse lahko odprejo

Pariški obisk prvega moža Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha je odmeval zlasti na evropskem vzhodu, natančneje v Belorusiji in Rusiji. Kajti besede, ki jih je izrekel po koncu seje izvršnega odbora, tema dvema deželama ponujata upanje, da bi vendarle lahko imeli svoje športnike na prihodnjih olimpijskih igrah.

Po ruski vojni agresiji na Ukrajino so namreč s števlilnih mednarodnih tekmovanj umaknili športnike omenjenih dveh dežel, obstajajo izjeme, denimo na teniških turnejah ATP in WTA, v nekateri borilnih športnih panogahin delno tudi nogometu, kako bo z olimpijskim nastopom, pa še ni jasno.

Bach si je ob tem koncu tedna v Parizu natančno ogledal olimpijsko vas, po omenjeni seji pa je glede govoric o popolni vrnitvi Rusov in Belorusov v športne arene dejal: »Na seji o tem nismo govorili, toda čez nekaj dni se bomo sestali v Lozani in se lotili analize geopolitičnega stanja v povezavi s športom. Spremljali bomo odločitve Združenih narodov in sprejeli sklep v prihodnjih mesecih.«

Kot razkrivajo viri iz Pariza, pa dejansko ni nemogoč prihod na OI teh športnikov, seveda pa ne smejo biti vpleteni v vojno na ukrajinskih tleh, nikakor ji doslej niso smeli izreči javne podpore ter morajo biti pripravljeni, da bi nastopili pod nevtralno zastavo.