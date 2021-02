Srednja Evropa ostaja pod vladavino oranžnih zmajev

Odbojkarji ACH Volleyja so še tretjič zapored in skupno enajstič postali zmagovalci srednjeevropske lige. Na sklepnem turnirju v avstrijskem Zwettlu so v finalu premagali Merkur Maribor s 3:1 (-23, 18, 27, 18). Mariborčani so prvič igrali v finalu tega tekmovanja, dobili prvi niz, a nato so tudi izkušnje pripomogle, da so državni prvaki zasukali izid. V tretjem nizu so namreč ubranili dve zaključni žogi in prešli v vodstvo z 2:1.



V tej sezoni sta tekmeca iz prestolnice in obdravskega mesta odigrala že štiri dvoboje, izid v zmagah pa je poravnan na 2:2. Merkur je dobil prejšnja dva obračuna in si je priigral tudi prvo mesto po rednem delu državnega prvenstva. V finalu se je v vrstah oranžnih zmajev z 19 točkami odlikoval korektor Božidar Vučićević, iranski srednji bloker Amir Tuhteh jih je prispeval 14. Na mariborski strani jih je veliki talent slovenske odbojke Rok Možič zbral 17.



ACH Volley je sicer v polfinalu s 3:0 (17, 16, 13) ugnal gostitelja turnirja Union Raiffeisen Waldviertel, Merkur Maribor pa je s 3:2 (22, 26, -15, -22, 13) premagal kamniški Calcit Volley. Ta je v boju za tretje mesto s 3:1 (-23, 21, 17, 19) premagal Union Raiffeisen Waldviertel.

