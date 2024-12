Petrov zadnji valček ob Donavi

Nikakor ni naključje, da je naša vzhodna soseščina gostila že prav pisano paleto velikih tekmovanj v bazenu. In če bi zdaj v vsej množici odmevnih športnih dogodkov iskali boljše prizorišče za svetovno prvenstvo v 25-metrskem bazenu, ki resda ne ohranja takšne prepoznavnosti in tradicije kot tisto sredi poletja na razdalji 50 metrov, bi ga v primerjavi z Budimpešto težko našli. V Donavski areni bodo danes v kvalifikacijah plavali vsi trije naši reprezentanti – Katja Fain, Peter John Stevens in Sašo Boškan.

Oddaljujejo se časi, ko je imela slovenska plavalna izbrana vrsta tudi po 20 in več udeležencev na enem mednarodnem prvenstvu, kajpak se spominjamo tudi Barcelone 2013 z le dvema Slovencema v vodi, obema članoma Fužinarja z Raven, Tjašo Oder in Damirjem Dugonjićem. Res pa je, da sta bila – v nasprotju s sedanjo zasedbo – oba takrat zelo blizu svetovnega vrha. Priljubljeni Dugi je bil celo dvakrat 4. in tako za las ostal brez kolajne, ki jo slovensko plavanje na svetovnih prvenstvih poletne sezone čaka že od leta 1982.

13 kolajn je doslej osvojila slovenska reprezentanca na svetovnih prvenstvih v 25-metrskem bazenu

Na prvenstvih v zimskem času, torej v 25-metrskem bazenu, je naša zgodba uspešnejša. Med drugim je kolajno osvojil tudi Stevens, leta 2016 v Kanadi srebrno na 50 m prsno. Prav ob tem koncu tedna v Budimpešti se poslavlja od vrhunskega športa. »Preprosto ni bilo več podpore, nihče me iz domačega plavanja v zadnjih dveh letih ni poklical, ker pa ne tekmujem v olimpijski disciplini, ne morem dobiti prek športa ustrezne zaposlitve,« je dejal Gorenjec, otrok kranjske plavalne šole, ki pa trenira v Trstu. Tam se je tudi pripravljal za to svoje sklepno tekmovanje, s trenerjem Davidejem Rummolom, nekoč cenjenim italijanskim reprezentantom, pripotoval v Budimpešto v četrtek in pri priči občutil izjemno ozračje, ki vlada v Donavski areni, najbolj sodobnem plavalnem prizorišču na stari celini, in okrog nje.

Katja Fain bo danes lovila dober izid na 400 m mešano. FOTO: Tomi Lombar/Delo

»Nogomet prihaja domov,« so prepevali Angleži, ko so z eurom 1996 dobili po 30 letih prirejanje velikega nogometnega tekmovanja, zdaj so Madžari »udarili« s sloganom tega prvenstva: Plavanje prihaja domov! Malce je sicer nenavadno, da je maskota tekmovanja kralj živalskega sveta lev, toda obrazložitev, da je to podoba enega od tistih levov z znamenitega Verižnega mostu prek Donave v središču Budimpešte, je povsem sprejemljiva. Tako kot tudi spoznanje med plavalci, ki uživajo tako ob številnih poznavalcih na tribunah, vrvežu ob stojnicah pred dvorano in sploh prazničnem ozračju, s katerim se v teh dneh ponaša očarljivo lepa madžarska metropola.

Ob tem bi bilo seveda za slovensko plavanje spodbudno, ko bi se majhna izbrana vrsta selektorja Gorazda Podržavnika – v novem letu ga bo nasledil Tomaž Torkar – dobro odrezala s kakšnim odmevnim dosežkom. V preteklosti bi bil temu od tukaj navzočih najbližje Stevens, zdaj s 25. prijavljenim časom meri predvsem na današnji večerni polfinale, želja je kajpak jutrišnji finale. Res je, da v 50-metrskih disciplinah odločajo malenkosti, a presenečenja niso izključena. Fainova bo plavala na 400 m mešano, Boškan pa na 800 m prosto. Oba si želita uspešno zaokrožiti leto in napovedati lepo sezono 2025 ...