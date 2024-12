Prihajajo zvezde, na katere se že pripravljajo največji odri

Predani športniki, glasbeniki, umetniki in drugi mladi talenti vsak dan trdo vadijo ter se popolnoma posvečajo svojemu hobiju, ki ob močni podpori staršev in skupnosti lahko preraste v uspešno profesionalno kariero. Športniki, umetniki in glasbeniki se na začetku svoje poti težko potegujejo za profesionalna ali sponzorska sredstva za razvoj svojega talenta, zato so pobude iz gospodarstva zelo dobrodošle.

Na Zavarovalnici Triglav prepoznavajo velik potencial, ki ga prinašajo talentirani mladi. Pred 12 leti so na pobudo zavoda Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, ustanovili natečaj Mladi upi, ki mladim nadarjenim posameznicam in posameznikom omogoča, da pridejo do finančne podpore, s katero lažje razvijajo svoje talente, veščine in znanja. V tem času so v razvoj 142 mladih upov vložili že 561.000 evrov.

Tudi letos je žirija natečaja Mladi upi odprla vrata številnim novim zvezdam, ki s strastjo, predanostjo in talentom gradijo svojo pot do izjemnih rezultatov. Med tistimi, ki so se letos uvrstili v natečaj Mladi upi, je 20 mladih talentov s področja športa, parašporta, umetnosti in znanosti, ki na svojih področjih najbolj izstopajo.

Razpis Mladi upi je odprt za mlade umetnike, znanstvenike, športnike in parašportnike, ki navdihujejo s svojo predanostjo, discipliniranostjo in željo po uspehu.

Kdo se je uvrstil v letošnji nabor finalistov? Med 20 finalisti je 5 umetnikov – kitarist, harfist, violinist in jazz pianist ter cirkuška umetnica, znanstvenik na področju matematike ter 13 športnikov – 2 plesalca, 2 atleta, strelka z zračno puško, tenisač, alpska smučarka, jadralec, cestnohitrostni motorist, gorski kolesar, kajakašica in kanuistka, šahistka in umetnostna drsalka ter paraplavalec na področju parašporta.

Nadarjeni umetniki, ki bodo kraljevali na največjih odrih

Aljoša Kavčič FOTO: Zavarovalnica Triglav

V letošnji ožji izbor je žirija izbrala štiri glasbenike, med katerimi je jazz pianist Aljoša Kavčič, ki je svojo glasbeno pot začel z igranjem harmonike, nato pa ga je prevzel jazz – zvrst glasbe, ki je zanj zelo meditativna in se ob njej popolnoma sprosti. Sedemnajstletni violinist Mark Lev Kranjc, ki na domačih in mednarodnih odrih dosega najvišje nagrade in priznanja, navdušuje tudi najbolj zahtevne poznavalce klasične glasbe. Sredstva iz sklada Mladi upi pa bi porabil za študij violine na eni izmed prestižnih glasbenih univerz v tujini.

Mark Lev Krajnc se kot violinist že vrsto let dokazuje na domačih in mednarodnih odrih. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Adrian Ignjatović harfo vadi vsak dan in se zaveda, kako pomembna sta potrpljenje in vztrajnost na poti do uspeha. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Adrian Ignjatović je harfist, dijak 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, ki stremi k profesionali karieri harfista v velikem orkestru in sodelovanju z drugimi priznanimi glasbeniki. Svojo glasbeno pot je začel pri treh letih, to veličastno glasbilo pa ga je popolnoma očaralo ob prvem srečanju. Na prvem tekmovanju je sodeloval leta 2014 in takoj zmagal. Zdajšnjo harfo, ki jo ima že osem let, je Adrian že zdavnaj prerastel, za nadaljevanje študija in profesionalnega igranja pa nujno potrebuje novo. Kitarist in dijak 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Filip Aleksander Peršolja si želi dvigniti slovensko klasično kitarsko glasbo na višjo raven.

Filip Aleksander Peršolja FOTO: Zavarovalnica Triglav

Mia Miloševič Iglič si želi, da bi v Sloveniji ustanovili cirkuški center, kjer bi se mladi lahko učili cirkuških veščin. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Žirija je prepoznala tudi potencial umetnice na vrvi in cirkuškem odru Mie Miloševič Iglič, ki si želi v Sloveniji razširiti prepoznavnost cirkuške umetnosti. Trenutno razvija svoje umetniške talente na prestižni šoli FLIC – Scuola di Circo a Torino. Trenira šestkrat na teden, njeni treningi pa trajajo od šest do osem ur na dan. Sredstva iz sklada Mladi upi bi ji pomagala kriti stroške življenja v Torinu in pri nadaljnjem izobraževanju.

Visoke športne ambicije – še višji stroški

Jon Ličen FOTO: Zavarovalnica Triglav

Komisija je v letošnji nabor finalistov uvrstila kar nekaj športnikov, med katerimi sta dva plesalca – Jon Ličen, šestnajstletni IDO svetovni, evropski in državni prvak v breakdancu med mladinci, ki meri na uvrstitev na olimpijske igre in osvojitev stopničk, ter Maša Colja, devetnajstletna plesalka modernih plesov, ki se s plesom ukvarja že od otroštva. Do danes je osvojila že mnogo lovorik, med drugim je prejemnica zlate plakete, ki jo podeljuje Plesna zveza Slovenije. Ves čas je razpeta med študijem kineziologije in treningi, vikende pa preživlja na plesnih delavnicah.

Maša Colja si želi ulični ples predstaviti kot umetnost gibanja, ki presega zgolj tehnično izvedbo. FOTO: Zavarovalnica Triglav Foto Zavarovalnica Triglav

Urška Ogrizek FOTO: Zavarovalnica Triglav

Sedemnajstletna sprinterka Urška Ogrizek se že osem let ukvarja z atletiko in si želi podreti svoj osebni rekord na 100 metrov, poleg nje pa je med finalisti tudi atlet Tom Teršek, ki je v sezoni 2024 postal svetovni prvak v metu kopja na svetovnem prvenstvu U20. Njegov največji cilj je podreti svetovni rekord v metu kopja in nastopiti na olimpijskih igrah. Trenira sedemkrat na teden, z dodatnimi sredstvi bi si omogočil boljše pogoje za trening.

Tom Teršek v vsakem treningu vidi priložnost za napredek in izboljšavo. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Vesna Mihelič FOTO: Zavarovalnica Triglav

Uspešna šahistka Vesna Mihelič, ki je že pri osmih letih zastopala Slovenijo na svetovnem šahovskem prvenstvu, si želi motivirati mlada dekleta, da lahko tudi ženske postanejo uspešne šahistke, kljub močnim stereotipom. Julija Lovrenčič je osemnajstletna umetnostna drsalka in aktualna članska državna prvakinja, ki se želi uvrstiti na zimske olimpijske igre leta 2026 v Milanu. Z ledom se je spoznala že pri šestih letih in se takrat športu popolnoma predala. Umetnostno drsanje je zahteven šport, njen urnik pa je zelo intenziven in od nje zahteva veliko discipline, vztrajnosti in številna odrekanja.

Julija Lovrenčič se ponaša s številnimi dosežki na mednarodnih in domačih tekmovanjih. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Manja Slak je v strelstvu našla svojo strast. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Manja Slak je strelka z zračno pištolo na 10 metrov, ki si je že utrla pot med najboljše mlade strelke, njeni cilji pa segajo vse do olimpijskih iger. Streljanje je njena strast, ker gre za individualen šport, pri katerem sta pomembna koncentracija in zaupanje vase. Manja nujno potrebuje dodatno finančno podporo. Strelstvo je namreč izjemno zahteven šport tako organizacijsko kot finančno. Mark Bečirović Novak je tenisač, ki se s tenisom ukvarja že od petega leta in si v prihodnosti želi postati profesionalni teniški igralec ter se uvrstiti med najboljših 50 igralcev na svetu.

Etien Kantar Božič je navdih za vse, ki si upajo sanjati in vztrajno slediti svojim ciljem. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Mark Bečirović Novak FOTO: Zavarovalnica Triglav Foto Zavarovalnica Triglav

Cestnohitrostni motociklist Etien Kantar Božič, znan tudi kot TenTen, je ena najsvetlejših zvezd slovenskega motošporta. Pravi, da so mu za vzor ljudje, ki trdo delajo za svoje sanje. Osvojil je dva naslova državnega prvaka Slovenije v kategoriji minimoto in pet let uspešno dirkal na italijanskem državnem prvenstvu. Želi nastopiti na svetovnih prvenstvih in postati eden najboljših dirkačev v zgodovini. Potovanja, dolgi treningi in naporni dirkaški vikendi so njegov vsakdan. Ena največjih ovir v motošportu so finančne omejitve, saj vsak dirkaški vikend zahteva velike stroške, od vzdrževanja motorja do opreme in potovanj. Tristan Majcenovič je paraplavalec, ki že od petega leta dalje vztrajno trenira plavanje.

Tristan Majcenovič FOTO: Zavarovalnica Triglav

Manca Dolinar se zaveda pomen discipline in vztrajnosti v športu. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Manca Dolinar je alpska smučarka, ki predstavlja svetlečo prihodnost slovenskega alpskega smučanja. Trenutno je prvouvrščena na slovenski lestvici najboljših med letnikoma 2006 in 2007. Svojo športno pot je začela pri štirih letih. Trenira petkrat tedensko in dvakrat doma, kjer ima vse pripomočke za kakovosten trening. Želi si uvrstitve na evropske olimpijske igre za mlade, kar bo veliko lažje s finančno pomočjo, saj je smučanje zelo drag šport. Luka Zabukovec je že od prvega stika z jadrnico pri šestih letih vedel, da bo jadranje postalo njegov svet – želi si postati najboljši jadralec na svetu.

Luka Zabukovec FOTO: Zavarovalnica Triglav

Filip Utranker FOTO: Zavarovalnica Triglav

Filip Utranker je gorski kolesar iz uspešne kolesarske družine. Njegov cilj je nastopiti na olimpijskih igrah in s tem navdihniti mlade kolesarje. Osemnajstletna kajakašica in kanuistka na divjih vodah Naja Pinterič obožuje svoj šport, saj združuje dve stvari, ki jih ima najraje – naravo in tekmovanje.

Naja Pinterič FOTO: Zavarovalnica Triglav

V širnem kraljestvu števil

Luka Urbanc je izjemen mlad matematik, ki si želi prispevati k razvoju matematike z raziskovanjem in odkritji, ki bi lahko razširila razumevanje te znanosti. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Med 20 finalisti je tudi izjemen mladi matematik Luka Urbanc, ki se že od otroštva zanima za matematiko in se večinoma izobražuje kar sam, brez pomoči mentorja. Ima ogromno odlikovanj z raznih tekmovanj, svoje znanje pa prenaša na mlajše generacije – vodi matematični krožek na Gimnaziji Bežigrad in občasno predava na pripravah za mednarodna matematična tekmovanja. V prihodnosti se želi poglobiti v algebraično geometrijo, vedo, ki ga še posebej veseli, kar prinaša tudi stroške nakupa literature in računalniške opreme.

