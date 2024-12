Trening v legendarnem bazenu je ne mika – tam je pretoplo

V nadaljevanju preberite:

Zadnje dneve do prihajajočega zimskega svetovnega prvenstva v plavanju, ki bo naslednji teden v Budimpešti, odšteva Janja Šegel. Korošica bo med štrimi slovenskimi aduti na Madžarskem. Kakšna so njena pričakovanja? Kje se pripravlja za SP, kako gleda na razmere na Ravnah za trening, ima raje tekme v 25- ali 50-metrskem bazenu? Kje in kako dolge so bile njene počitnice po olimpijskih igrah v Parizu?